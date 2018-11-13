دستگیری ۱۳۰ دلال ارزی/ طرح کاهش به زودی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای هجدهمین مرحله از طرح رعد در جمع خبرنگاران درباره جزئیات این مرحله از طرح رعد اظهار کرد: با تلاش همکاران در ۴۸ ساعت گذشته در دو پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس پیشگیری اقدامات همه‌جانبه برای برخورد با قاچاقچیان، سارقان و مالخران به اجرا درآمد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای ۲۵۸ حکم قضایی در هجدهمین مرحله طرح رعد از بازداشت ۵۴۶ سارق و مالخر، انهدام ۳۲ باند و اعتراف سارقان به ۱۲۳۴ فقره سرقت خبر داد.

وی افزود: بالغ بر ۶ هزار و ۷۶۱ اموال مسروقه در این مرحله از طرح کشف و ۸۵ درصد مالباختگان شناسایی شدند که اموال تحویل آنها می‌شود. همچنین ۲۰۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت کشف شد که ارزش اموال کشف شده حدود ۷ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان است.

رحیمی با بیان اینکه ۵۵ درصد از سارقان بازداشت شده (۵۴۶ سارق) برای نخستین بار بازداشت شدند، گفت: ۴۵ درصد از این افراد نیز دارای سابقه قبلی بودند که ۴ قبضه سلاح جنگی و ۴۰ قبضه سلاح سرد از آنها کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس پایتخت درباره کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در این مرحله از طرح گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۷۵ خرده‌فروش بازداشت و ۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنها کشف شد. همچنین دو باند قاچاق مواد مخدر نیز متلاشی شدند، در یک ماه گذشته نیز مقدار یک تُن و ۲۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر از ۸ باند کشف و ۵۰ قاچاقچی در این باره دستگیر شدند.

وی به کشفیات پلیس در حوزه قاچاق کالا در این مرحله از طرح اشاره کرد و گفت: حدود ۵۵ هزار انواع کالای قاچاق در مرحله از طرح به دست آمد، ۲۰ نفر در این رابطه دستگیر شدند و حدود ۹ میلیارد تومان ارزش کالای قاچاق کشف شده بود.

رحیمی با بیان اینکه تنبیه و اعمال مجازات کار پلیس نیست، متذکر شد: تلاش می‌کنیم کار را با جدیت ادامه دهیم.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه طرح‌هایی به صورت محله‌محور توسط کلانتری‌های پایتخت شروع شده، یادآور شد: این طرح‌ها متناسب با نوع و افزایش جرائم در حال اجرا و از جدا از طرحهای کلانی است که توسط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به اجرا درمی‌آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش یا افزایش موبایل‌قاپی در سطح پایتخت گفت: روند رو به افزایش بحث سرقت موبایل تقریبا مهار شده است.

رحیمی درباره زمان اجرای اعمال قانون برای خودروهای فاقد معاینه فنی گفت: معاینه فنی اقدام لازم و ضروری برای سلامتی و ایمنی مردم و خودروها است، اما باید به گونه‌ای طرح کاهش آلودگی هوا اجرا شود که امکانات برای اخذ مجوز معاینه فنی توسط رانندگان فراهم شود.

رئیس پلیس پایتخت افزود: در زمانی که اعلام شد قصد اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی را داریم صف‌های طولانی برای اخذ معاینه فنی تشکیل شد و برخی بیش از ۱۰ ساعت در صف بودند که خودمان را جای مردم گذاشتیم، تمام موارد برای اجرای طرح آماده است وافرادی که فاقد معاینه فنی هستند از طریق دوربین اعمال قانون می‌شوند و بزودی زمان اجرایی شدن این طرح اعلام می‌شود.

وی از شهروندان خواست برای اخذ معاینه فنی در زمان مناسب اقدام کنند و متذکر شد: مهلت داده شده، آخرین فرصت برای اخذ معاینه فنی است.

رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر قفل شدن معابر پایتخت در طی بارش باران و اقدامات انجام شده توسط پلیس، یادآور شد: روز گذشته همکاران من از ابتدای صبح در تلاش بودند و خود من نیز در شب گذشته در ترافیک ماندم، زمانی که باران می‌بارد سطح استفاده از خودروها بالا می‌رود اما همکاران تمام تلاش خود را برای سهولت رفت و آمد انجام می‌دهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با دلالان بازار ارز در پایتخت گفت: طی چند روز گذشته در ۴ مرحله ۱۳۰ دلال ارز بازداشت و به زندان اعزام شدند، تاکید می‌کنیم که خرید و فروش ارز در خیابان ممنوع است و هر فردی اقدام به این کار کند جرم انجام داده، برخورد با مفسدان اقتصادی با شدت دنبال می‌شود، صرافی‌های مجاز و بانکها با تمام قدرت حمایت شده و خرید و فروش ارز در بانک و صرافی‌های مجاز قابل قبول است.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییرات چندین باره در شهرداری تهران باعث اختلال در ماموریتهای پلیس نمی‌شود؟ گفت: فرقی نمی‌کند که کدامیک از دوستان به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شوند. هر کدام از دوستان به عنوان شهردار انتخاب شدند آمادگی کامل برای همکاری با آنها را داریم، پلیس همکار شهرداری است و تمام انرژی خود را می‌گذاریم که شهری منضبط داشته باشیم.