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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

رئیس کلانتری ۲۰۹ پایانه جنوب خبرداد:

دستگیری مرد ۴۹ ساله به اتهام سرقت گوشی از ترمینال!

دستگیری مرد ۴۹ ساله به اتهام سرقت گوشی از ترمینال!

رئیس کلانتری ۲۰۹ پایانه جنوب گفت: مردی که از یکی از تعاونی های ترمینال جنوب گوشی سرقت کرده بود با تلاش های پلیسی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن سندگل رئیس کلانتری ۲۰۹ پایانه جنوب در تشریح این خبر گفت: ساعت ۲۳:۳۰ روز ۲۷ دی ماه بود که ماموران گشت در جریان یک فقره سرقت گوشی از یکی از تعاونی های پایانه مسافربری جنوب قرار گرفتند.

وی ادامه داد:‌ سریعا تحقیقات در این رابطه کلید خورد و با به دست آمدن تصاویر دوربین های مداربسته، مشخص شد مردی میانسال از روبروی این پایانه رد شده و وقتی متوجه می شود کسی داخل حضور ندارد با رد شدن از قسمت هلالی گیشه و خزیدن به داخل تعاونی، گوشی یکی از کارکنان این پایانه را به ارزش سه میلیون تومان بر می دارد و دوباره از همان محل که آمده خارج و متواری می شود.

وی افزود: با به دست آمدن تصویر متهم که دوربین های مداربسته ضبط کرده بودند، تصاویر سارق در اختیار ماموران گشت پلیس قرار گرفت و کارکنان دیگر پایانه نیز در جریان موضوع قرار گرفتند.

رئیس کلانتری پایانه جنوب ادامه داد:‌ در ادامه تحقیقات، در تاریخ ۳۰ دی ماه و دقیقا در همان ساعت شب، ماموران پلیس به متهم برخورد کردند و با دیدن او خیلی سریع به او ایست دادند که وی متواری شد و ماموران نیز اقدام به زمینگیر کردن و دستگیری او کردند.

وی در انتها گفت:‌ با انتقال متهم، او به سرقت با انگیزه مالی اعتراف کرد و گفت پول لازم بودم و برای همین تصمیم به سرقت گوشی کارکنان پایانه جنوب گرفتم و آن شب با توجه به اینکه کسی متوجه من نبود از موقعیت به دست آمده استفاده کردم و این اولین بارم بود که چنین کاری را می کردم.

بنابراین گزارش، متهم برای ادامه تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4520512

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