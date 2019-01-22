دستگیری مرد ۴۹ ساله به اتهام سرقت گوشی از ترمینال!

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن سندگل رئیس کلانتری ۲۰۹ پایانه جنوب در تشریح این خبر گفت: ساعت ۲۳:۳۰ روز ۲۷ دی ماه بود که ماموران گشت در جریان یک فقره سرقت گوشی از یکی از تعاونی های پایانه مسافربری جنوب قرار گرفتند.

وی ادامه داد:‌ سریعا تحقیقات در این رابطه کلید خورد و با به دست آمدن تصاویر دوربین های مداربسته، مشخص شد مردی میانسال از روبروی این پایانه رد شده و وقتی متوجه می شود کسی داخل حضور ندارد با رد شدن از قسمت هلالی گیشه و خزیدن به داخل تعاونی، گوشی یکی از کارکنان این پایانه را به ارزش سه میلیون تومان بر می دارد و دوباره از همان محل که آمده خارج و متواری می شود.

وی افزود: با به دست آمدن تصویر متهم که دوربین های مداربسته ضبط کرده بودند، تصاویر سارق در اختیار ماموران گشت پلیس قرار گرفت و کارکنان دیگر پایانه نیز در جریان موضوع قرار گرفتند.

رئیس کلانتری پایانه جنوب ادامه داد:‌ در ادامه تحقیقات، در تاریخ ۳۰ دی ماه و دقیقا در همان ساعت شب، ماموران پلیس به متهم برخورد کردند و با دیدن او خیلی سریع به او ایست دادند که وی متواری شد و ماموران نیز اقدام به زمینگیر کردن و دستگیری او کردند.

وی در انتها گفت:‌ با انتقال متهم، او به سرقت با انگیزه مالی اعتراف کرد و گفت پول لازم بودم و برای همین تصمیم به سرقت گوشی کارکنان پایانه جنوب گرفتم و آن شب با توجه به اینکه کسی متوجه من نبود از موقعیت به دست آمده استفاده کردم و این اولین بارم بود که چنین کاری را می کردم.

بنابراین گزارش، متهم برای ادامه تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.