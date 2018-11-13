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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

برای حضور در جام جهانی؛

ترکیب تیم تکواندو شهرداری مشخص شد

ترکیب تیم تکواندو شهرداری مشخص شد

تیم تکواندو شهرداری ورامین برای حضور در بیست و دومین دوره جام جهانی ترکیب خود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از رقابت‌ها سوم و چهارم آذرماه به میزبانی امارات در فجیره برگزار می‌شود که شهرداری ورامین به همراه روسیه، کره‌جنوبی، چین، ساحل عاج، ازبکستان، امارات و تیم منتخب کمیته تیم های حاضر در این رویداد هستند.

بر همین اساس با اعلام پیام خانلرخانی سرمربی این تیم سروش احمدی، میرهاشم حسینی، سینا بهرامی، امیرحسین امیدی و مهدی خدابخشی به عنوان نمایندگان ایران در این رقابت‌ها به مصاف رقبای خود می‌روند.

هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و هاشم زنگنه به عنوان مربی است. سیدحسن میر نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.

کد مطلب 4457082

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