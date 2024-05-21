۲بسته جهش تولید دانش بنیان در «مهر» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور در خبرگزاری مهر از دو بسته محتوایی صندوق برای حمایت از جهش تولید دانش بنیانها با مشارکت مردم رونمایی کرد.
دکتر محمد صادق خیاطیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهیه و تدوین ۸ بسته ویژه از سوی صندوق نوآوری در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: شرکتهای دانش بنیان را به نوعی مخاطب شعار سال ۱۴۰۳ میدانیم و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز مصداق مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی، به همین شرکتهای دانش بنیان اشاره شده است. زمانی که شعار سال مطرح شد، تیم صندوق نوآوری و شکوفایی همفکری کرد که از یک سو چگونه شرکتهای دانش بنیان میتوانند مصداق جهش تولید باشند و از طرفی چگونه مشارکت مردم را در توسعه شرکتهای دانش بنیان همراه کنیم.
رویکرد جدید صندوق نوآوری در راستای تحقق شعار سال
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در همین راستا دو رویکرد بر برنامههای صندوق نوآوری حاکم شد، درباره این دو رویکرد توضیح داد و افزود: برنامه اول استفاده از ظرفیت نخبگان و مردم برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان است که چندین محور بسته هشت گانه صندوق حول همین رویکرد قرار دارد. رویکرد دوم نیز این بود که نقش مردم و سرمایه مردم را در تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان مشخص و زمینه حضور مردم را برای تأمین مالی شرکتها فراهم کنیم. بخشی از برنامهها و بسته حمایتی ما نیز مشمول این رویکرد است.
تدوین ۸ بسته حمایتی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم
خیاطیان ضمن بیان این مطلب که ۸ بسته حمایتی صندوق شامل برنامههایی تحت عنوان جهش، توانا، رویش، ۱۰۰۰ فناور، کارآفرین، شکوفا، حامی و ضامن میشود، گفت: هفته گذشته برنامه «جهش» در نشست خبری معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق تشریح شد و براساس این برنامه صندوق از شرکتهای دانشبنیان با فروش بالای ۵ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان حمایت میکند.
حمایت تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان ویژه شرکتهای با رشد فروش ۳ برابری
وی ادامه داد: در سال گذشته براساس بسته رشد تولید دانش بنیان، از شرکتهایی که ۲ برابر رشد فروش داشتند، حمایت میشد اما امسال و در برنامه جهش هر شرکتی که بتواند ۳ برابر رشد فروش داشته باشد، مشمول بسته حمایتی صندوق خواهد شد. براساس این برنامه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان اعطا خواهد شد. فراخوان برنامه جهش از هفته گذشته شروع شده و مورد استقبال خوب شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته است و امیدواریم سریعتر به اهدافی که در این برنامه داریم، دست یابیم.
جزئیات بسته هزار فناور / حمایت از ۱۰۰۰ شرکت نوپایی که زیر ۵ میلیارد فروش دارند
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برنامه دوم صندوق از بسته ۸ گانه جهش تولید را برنامه «هزار فناور» عنوان کرد و گفت: یکی از ایراداتی که معمولاً در ارتباط با صندوق و سایر بخشها مطرح میشود، این است که شرکتهای نوپا از تأمین مالی و دریافت خدمات محروم هستند و بیشتر به شرکتهای بزرگتر توجه میشود البته به صورت کلی بنده این مساله و آسیب را تأیید نمیکنم و اینگونه نبوده که صندوق لزوماً به شرکتهای بزرگ خدمات ارائه دهد. آمارها نشان میدهد که شرکتهای نوپا واقعاً مشمول خدمات صندوق میشوند.
خیاطیان ادامه داد: در تعریف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری شرکتهای نوپا شرکتهایی هستند که زیر ۵ میلیارد تومان فروش دارند و خب شبکه بانکی و نظام تأمین مالی بسیاری از این شرکتها را به رسمیت نمیشناسد و نظامات بانکی مشمول این شرکتها نمیشود. به همین جهت برنامه هزار فناور را طراحی کرده ایم که براساس آن قصد داریم ۱۰۰۰ شرکت نوپا را که زیر ۵ میلیارد تومان فروش دارند به شرکتهای فناور تبدیل کنیم. شرکتهای فناور شرکتهایی هستند که بالای ۵ میلیارد تومان فروش دارد و بالای ۵۰ درصد فروش محصولاتش، دانش بنیان است.
آغاز ثبت نام شرکتهای نوپا از امروز / اعطای وام تا سقف ۳ میلیارد تومان با بازپرداخت ۴ ساله
وی با اشاره به آغاز ثبت نام شرکتها در فراخوان برنامه هزار فناور از امروز تصریح کرد: از امروز ۳۱ اردیبهشت ماه از شرکتهای دانش بنیان نوپا دعوت میکنیم که در این فراخوان شرکت و از طریق سامانه صندوق نوآوری نسبت به ثبت نام اقدام کنند. براساس این برنامه تا سقف ۳ میلیارد تومان وام قرض الحسنه با بازپرداخت ۴ ساله در اختیار شرکتهای دانش بنیان نوپا قرار داده میشود. در این برنامه ۵ بانک عامل با صندوق همکاری دارند و صندوق نوآوری شرکتهای تأیید شده را به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.
رونمایی از بسته ضامن / جذب منابع از بازار سرمایه با ضمانت صندوق نوآوری
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برنامه سوم بسته ۸ گانه جهش تولید صندوق نوآوری را «ضامن» عنوان کرد و گفت: پیش از این قول داده بودیم هر هفته یک بسته را اعلام میکنیم و اکنون سومین بسته را نیز اعلام عمومی میکنیم. شرکتهای بزرگ دانش بنیان جامعه هدف برنامه ضامن هستند و این شرکتها میتوانند از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق نوآوری، منابع را از بازار سرمایه جذب کنند و صندوق نوآوری نقش ضمانتی را در اینجا ایفا میکند به این صورت که ما ضمانت این شرکتها را نزد سازمان بورس خواهیم کرد و آنها اوراق شرکتها را منتشر میکنند. شرکتها میتوانند تا ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر و از منابع بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
حمایت از توسعه زیرساخت و تجهیزات دانش بنیانها در بسته توانا
خیاطیان با بیان اینکه برنامه دیگری که هفته آینده اعلام خواهیم کرد، برنامه «توانا» نام دارد که براساس آن از توسعه زیرساخت و تجهیزات شرکتهای بنیان برای رشد فروش و توسعه تولید حمایت میکنیم، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم شرکتهای دانش بنیان مثل همه شرکتهای تولیدی، بحثهای تجهیزاتی، زیرساختها و سرمایه ثابتی است که باید در اختیارشان قرار بگیرد که در برنامه توانا سرمایه ثابت در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار میگیرد.
برنامه رویش به تأمین مالی جمعی شرکتهای دانش بنیان کمک میکند
به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در برنامه «رویش» صندوق به ایجاد شرکتهای جدید دانش بنیان کمک میکند و در واقع استفاده از تأمین مالی جمعی و ظرفیت منابع مالی خرد مردم برای شرکتهای دانش بنیان بسیار مؤثر است که در این برنامه به صورت جدی برنامه ریزی شده است.
وی در پایان گفت: در برنامه «حامی» نیز از ظرفیت خیرین برای حل مسائل اجتماعی با مشارکت شرکتهای دانش بنیان کمک میگیریم که در زمان خود به تفصیل توضیحات لازم درباره این بستهها اعلام خواهد شد.
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