جدیدترین خباثت سعودی‌ها؛ برنامه تروریستی چند میلیارد دلاری بن‌سلمان علیه ایران

سعودی‌ها برنامه تروریستی بسیار کامل و پرهزینه‌ای را برای ایران و در راس آن سردار سلیمانی طراحی کرده بودند.