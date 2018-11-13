دریافت 1 MB کد مطلب 4457207 پیمان نعیمی https://mehrnews.com/xMTqr ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷ کد مطلب 4457207 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷ جدیدترین خباثت سعودیها؛ برنامه تروریستی چند میلیارد دلاری بنسلمان علیه ایران سعودیها برنامه تروریستی بسیار کامل و پرهزینهای را برای ایران و در راس آن سردار سلیمانی طراحی کرده بودند. کپی شد مطالب مرتبط شلیک موشک زلزال۱ به مواضع نظامیان سعودی در حجه ظریف: از طرحهای تروریستی سعودی ها آگاه بودیم/ دنیا چشمانش را به روی اقدامات ریاض باز کند حملات گسترده جنگندههای سعودی به «الحدیده» یمن برچسبها رژیم صهیونیستی عربستان سعودی رژیم سعودی
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