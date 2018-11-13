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کد مطلب 4457207
پیمان نعیمی
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

جدیدترین خباثت سعودی‌ها؛

برنامه تروریستی چند میلیارد دلاری بن‌سلمان علیه ایران

برنامه تروریستی چند میلیارد دلاری بن‌سلمان علیه ایران

سعودی‌ها برنامه تروریستی بسیار کامل و پرهزینه‌ای را برای ایران و در راس آن سردار سلیمانی طراحی کرده بودند.

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