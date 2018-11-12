ظریف: از طرحهای تروریستی سعودی ها آگاه بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با العربی الجدید، صحت آنچه نیویورک تایمز روز یکشنبه درباره طرح های سعودی برای ترور مسئولان و شخصیت های ایرانی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را تایید و اعلام کرد که تهران از قبل اطلاع داشته است.

وزیر خارجه ایران افزود: ریاض رسما اعلام کرده است که جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند و کشور پس از آن با فعالیت گروههای مسلح و تروریستی و به ویژه در نواری مرزی شرق کشور روبرو شد و داعش دست به عملیات تروریستی از جمله حمله به پارلمان ایران زد. مقامات سعودی به دنبال سیطره بر منطقه هستند و اخبار مربوط به طرح سعودی ها برای انجام اقدامات علیه شخصیت های ایرانی همه ادعاهای قبلی مقامات سعودی که ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود می کردند را خط بطلانی می کشد.

ظریف ابراز امیدواری کرد که دنیا چشمانش را به روی آنچه ریاض در تحریم و محاصره قطر و بمباران یمن و زندانی کردن نخست وزیر لبنان و ارتکاب جنایت قتل جمال خاشقجی انجام می دهد، باز کند.

وی در ادامه سیاست ایران در قبال فلسطین را روشن دانست و با تلاش های عادی سازی مخالفت کرد.

ظریف سلطان نشین عمان را شریک راهبردی ایران دانست.

درباره یمن و سوریه نیز گفت: ما خواهان پایان بحران یمن هستیم. ما حضور نیروهای ایرانی در جنوب سوریه را رد می کنیم.

وی درباره روابط ایران و عربستان نیز افزود: از سرگیری و ترمیم روابط میان دو کشور به رفتار سعودی ها در منطقه مربوط می شود.

ظریف از سعودی ها و اماراتی به دلیل اتخاذ سیاست های بی ثبات کننده در منطقه انتقاد کرد.