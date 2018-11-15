محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تکمیل پروژه های مسکن مهر را یکی از وعده های وزیر راه و شهرسازی جدید خواند و گفت: کمیسیون عمران در هفته آینده در جلسه ای ویژه برنامه های، اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و ساماندهی بازار مسکن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه های مسکن مهر و نوسازی بافت های فرسوده نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اظهارات آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در مورد مسکن مهر گفت: پروژه های مسکن مهر بسیاری از اقشار آسیب پذیر را صاحب خانه کرد شاید این پروژه ها ایراداتی داشت اما نقاط قوت زیادی هم داشت .

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه با تغییر دولت ها نباید سیاست های کلی حاکمیت تغییر کند اظهار داشت: ایجاد مسکن مهر مصوبه مجلس بود و خط اعتباری از سوی بانک مسکن برای این پروژه ها در نظر گرفته شده بود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: رئیس جمهوردر ابتدای دولت یازدهم به مردم قول داد پروژه های مسکن مهر را تا پایان دولت تعیین تکلیف کند. اما با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم هنوز این پروژه ها تکمیل نشده اند.

رضایی کوچی ادامه داد: متاسفانه دولت و آقای آخوندی اعتقادی به تکمیل این پروژه ها نداشتند و خانواده های زیادی به خاطر غفلت دولت گرفتار شدند.رئیس کمیسیون عمران