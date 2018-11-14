به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌ جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت گفت: کاخ‌نشینان کاخ سفید با تحریم‌ها، فشارها و شرایطی که در سیستم تبلیغاتی برای ناامید کردن مردم بوجود آورده بودند، براساس افکار واهی خود براین تصور بودند روز ۱۳ آبان روزی است که پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را کلید می‌زنند.

مردم تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نمی‌گیرند

روحانی خاطرنشان کرد: ممکن است مردم از مسئولین گله‌ای داشته باشند، اشکالی ندارد؛ با صدای رسا، گله‌ و نقدشان را باید بگویند؛ باید همدیگر را یاری و کمک کنیم؛ اما اینکه در برابر یک زورگو در دنیا محکم و قاطع می‌ایستند و نشان می‌دهند که تحت تأثیر تبلیغات غلط آنها قرار نمی‌گیرند، یک موفقیت و پیروزی بزرگ است و باید به این ملت رشید، فهیم، شجاع و ملتی که آگاه به زمان است، تبریک گفت.

رئیس جمهور اظهار داشت: سختی‌هایی در جامعه هست و مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما اینکه مردم وقتی در برابر توطئه آمریکا می‌ایستند، سرفراز هستند و شکست می‌دهند، این برای ملت عظیم‌الشأن ایران در این مقطع حساس یک افتخار بزرگی است.

روحانی با اشاره به اینکه امروز همه جهانیان فهمیدند که آمریکایی‌ها یکبار دیگر، داعیه غلطی داشته و تبلیغات غلطی را به راه انداختند و اهدافی را دنبال می‌کردند که هیچ‌وقت به آن نخواهند رسید، گفت: آنها فکر می‌کردند که نفت ایران را به طور کامل قطع می‌کنند، اما خودشان در روزهای آخر فهمیدند که این کار عملی و امکان‌پذیر نیست؛ هم به خاطر مسایل داخلی خودشان و هم بخاطر قیمت نفت امکان‌پذیر نیست.

انقدر راه برای فروش نفت داریم که تحریم آمریکابی‌اثر است

رئیس جمهور افزود: بالاتر از همه آمریکایی‌ها فهمیدند که ما نفت‌مان را می‌فروشیم و علامت بزرگ آنرا در داخل کشور وزارت نفت داد و به آمریکایی‌ها فهماند نفت‌مان را می‌فروشیم و آنها هر کاری هم بکنند، آنقدر راه و مسیر برای فروش نفت داریم که تحریم آنها بی‌اثر است. این کاری بسیار ارزشمند بود که انجام گرفت.

روحانی با بیان اینکه این کار از لحاظ مدیریتی کار مشکلی است و خیلی‌ها مخصوصاً معاون اول رئیس جمهور با جلسات فراوانی که گذاشتند به وزارت نفت در این زمینه کمک کردند، اظهارداشت: علامت بسیار روشن و قاطعی به آمریکا دادیم که نفت‌مان را می‌فروشیم و روابط مالی‌مان با دنیا را حفظ می‌کنیم؛ ممکن است یک مقدار برای ما سخت باشد و پیچ داشته باشد اما وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر وزرا و مسئولین، کاملاً قاطع در برابر آمریکا می‌ایستند.

راهی که آمریکایی‌ها انتخاب کرده‌اند غلط است؛ حتما شکست می‌خورند

رییس جمهور با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها حتماً در این راه شکست می‌خورند و راهی که انتخاب کرده اند راه غلط و اشتباهی است،اظهارداشت: اگر راست می‌گویند و دنبال امنیت منطقه هستند، راهش این نیست و اگر راست می‌گویند و به ملت و تاریخ ایران احترام می‌گذارند، راهش این نیست. انها مسیر غلطی را انتخاب کرده و خودشان را بیشتر در جهان رسوا می کنند.

روحانی افزود: آمریکایی‌ها پیش ملت ما خودشان را رسوا کردند و امروز برای همه روشن است که این تحریم غلط و ظالمانه آمریکا به ضرر مردم عزیز و بزرگوار تمام می‌شود و اگر مردم نسبت به آمریکا قضاوت صحیحی داشتند که این قدرت، قدرت ظالمانه است امروز این قضاوت‌شان دقیق‌تر است که حتماً آمریکایی‌ها به قوانین و مقررات بین‌المللی احترام نمی‌گذارند و آنها را زیر پا می‌گذارند.

رییس جمهور با بیان اینکه البته مسیری که آمریکا در منطقه هم انتخاب کرده غلط است، گفت: اینکه کسی فکر کرده که ملت فلسطین را از بین می‌برد، اینکه فکر کرده مسأله آوارگان فلسطینی را برای همیشه به فراموشی تاریخ می‌سپارد، اینکه فکر کرده با تقویت رژیم صهیونیستی می‌تواند مردم غزه را تسلیم کند این هم یک اشتباه بزرگ دیگری است که آمریکا مرتکب می‌شود. راه‌حل منطقه احترام به حقوق مردم و مردم فلسطین و یک انتخابات آزاد در منطقه است و راهی که انتخاب کردند، راه ناصحیحی است.

روحانی خاطرنشان کرد: حالا داستان معامله قرن برایشان خیلی زیادی است که دنبالش هستند و ادعا می‌کنند. قبلی‌ها هم ایجاد منطقه جدید و جدیدتر را مدعی شدند و اینها از این حرف‌ها زیاد زدند و هیچ‌کدام عملی نبود. ملت‌های منطقه همیشه دنبال ایستادگی و استقلال و منافع خودشان هستند و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قادر نیستند، ملت‌های بزرگ این منطقه را سرکوب کنند و مسیر نادرست تجاوز صهیونیستی را در منطقه ادامه دهند. در کنار ملت ایران، ملت آگاه و هوشیار فلسطین و ملت‌های منطقه هستند و ما هم مثل گذشته حامی ملت‌های مظلوم و از جمله ملت فلسطین هستیم.

توصیه روحانی به استانداران جدید: دنبال تندروی‌های چپ و راست نروید

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز خوشحالیم که وزارت کشور یک قدم خوب برای تحول در استانداری‌ها اتخاذ کرده و ۴ استاندار را در ۴ استان مهم معرفی کرده است،اظهارداشت: بخاطر قانون جدید مجلس شورای اسلامی درخصوص بازنشستگی ،‌به طور طبیعی در برخی از استانداری ها، فرمانداری ها و جاهای دیگر و وزارتخانه‌ها به ناچار تغییراتی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب چهار استاندار جدید گفت: امروز هیأت وزیران به ۴ استاندار پیشنهادی وزارت کشور برای استان های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و همدان رأی اعتماد بسیار خوب و بالایی داد و ان‌شاء الله با حکم جدیدشان، کار خودشان را در این استان‌ها آغاز می‌کنند.

روحانی ادامه داد: نکاتی عمومی و همچنین مختص به استان‌های خاص استاندارهای عزیز دارم که اولاً عهدی که از دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم با مردم بستیم، به عهدمان پایبند خواهیم بود و یکی از وظایف استاندارها این است که برنامه و خط مشی دولت دوازدهم را بتوانند به خوبی اجرایی و عملیاتی کنند.

رئیس جمهور با تاکید براینکه اولین حرف ما از روز اول اعتدال بوده است و دنبال تندروی نه سمت راست و نه سمت چپ‌اش، هیچ کدام نه مفید می‌دانیم و نه قبول داریم، تصریح کرد: مسیر ما مسیر اعتدال است و می‌خواهیم از همه نیروهای شایسته به خوبی استفاده کنیم.

روحانی تصریح کرد: اصل هم بر شایسته‌سالاری است و مسأله مذهب، اقوام، جنسیت و حزب و جناح نباید اصل باشد.

مرد بودن نباید مانع مدیریت زنان شایسته شود

رئیس جمهور خاطر نشان ساخت: ما به همه اقوام کشورمان، احترام می‌گذاریم و همه اقوام کشور در انقلاب و دفاع مقدس سهیم بودند و امروز همه‌شان برای سربلندی کشور، تلاش می‌کنند.

روحانی تاکید کرد: افتخار ماست که ایرانی هستیم و همه اقوام قبل از اینکه نام قوم خودشان را ببرند، به ایرانیت و اسلامیت خودشان افتخار می‌کنند و بنابراین مسأله قومیت نباید برای ما مطرح باشد، اساس شایسته سالاری است و در استان‌ها باید از اقوام و مذاهب مختلف و از شایسته ها استفاده کنیم.

اجرای این قانون[منع بکارگیری بازنشستگان] برای ما سخت بود

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مخصوصاً مسأله جنسیت نباید برای شایسته ‌سالاری مانع شود، تصریح کرد: اگر خانمی شایستگی برای مدیریت و یا مسئولیت در یک بخشی دارد و شایستگی‌اش بیشتر از مردی است که در همان سنخ مورد نظر ما است، مرد بودن نباید مانع مدیریت زنان شایسته جامعه ما شود.

روحانی تاکید کرد: زنان ما، امروز بیدار، سیاسی، هوشیار هستند، در انتخابات و دانشگاه‌ها حضور دارند، صاحب دانش هستند و به خوبی می‌توانند در بخش‌های مختلف مدیریت کنند و باید از خانم‌ها استفاده شود و مسأله جنسیت نباید برای اجرای دقیق شایسته‌سالاری مانع شود.

جوان‌ها باید بیایند و مدیریت‌ها را به عهده بگیرند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جوان‌ها برای ما خیلی مهم هستند، گفت: اجرای این قانون مجلس مقداری برای ما سخت بود، اما جزو قوانینی بود که وقتی به دست من رسید، همان لحظه آن را برای اجرا ابلاغ کردم. درست است مشکلاتی ایجاد می‌شود ولی در کل به خیر جامعه است.

روحانی افزود: به هر حال جوان‌ها باید بیایند و مدیریت‌ها را به عهده بگیرند. نسل جوان، مدیران آینده کشور هستند و لیاقت‌های بسیار خوبی دارند. در هیأت وزیران هم هر کجا از نیروی جوان‌تر استفاده کردیم، نه تنها پشیمان نشدیم، بلکه راضی و خشنود هستیم. به خوبی و پرتلاش کار می‌کنند. البته یک جاهایی هست که تجربه و سابقه در یک شرایطی مورد نیاز باشد، اما همین مدیران هم باید مدیران جوان را سر کار بیاورند یعنی معاونین و مشاورینی که معرفی می‌کنند از نسل جوان باشند و از آنها استفاده کنیم.

رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم امروز، مقابله با تحریم ظالمانه آمریکاست. آمریکایی‌ها، می‌خواهند بر ایران فشار وارد کنند. مقصود آنها هم اقتصاد ایران و توسعه ایران نیست؛ مسأله، بالاتر از اینها است. آنها از استقلال و آزادی مردم ایران و از اینکه نسبت به ایران هیچگونه قدرت تصمیم‌گیری ندارند، خیلی عصبانی‌اند.

روحانی تصریح کرد: ممکن است خیلی از کشورهای دیگر در دنیا همین حالت را داشته باشند و مستقل باشند ولی برای آمریکایی‌ها خیلی سنگین آمده، آنها که در ایران همه کاره بودند، هر وقت هر تحولی می‌خواست رخ دهد اولین کسی که نظر می‌داد در ایران، نه نخست‌وزیر، نه وزرا، نه معاونین و حتی خود شاه، بلکه آن کسی که نظر اول را می‌داد سفیر آمریکا در تهران بود. او بود که در مسایل مهم تصمیم می‌گرفت.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر بنا بود نیرویی به جایی اعزام شود، سفیر آمریکا بود که ابلاغ می‌کرد. اگر بنا بود نخست وزیر تعیین شود، سفیر آمریکا بود که ابلاغ می‌کرد. اگر بنا بود در نیروهای مسلح آن زمان تغییری ایجاد شود، سفیر آمریکا بود که تصمیم می گرفت. امکان نداشت فرمانده هان نیروهای سه‌گانه و ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع ایران آن زمان، بدون نظر آمریکا انتخاب شوند.

روحانی خاطرنشان کرد: تمام پست‌های حساس و کلیدی در حکومت سابق، طبق نظر آمریکایی ها تعیین می شد. آنها خیلی امروز عصبانی‌اند چرا که در ایران اسلامی هیچ‌کاره‌اند و در منطقه نیز به تدریج هیچ‌کاره می‌شوند. آنها استقلال ایران و این نظام را نمی‌خواهند. گروهی هم که امروز در آمریکا روی کار آمدند، تجربه و پختگی لازم را نسبت به منطقه و مخصوصاً نسبت به ایران ندارند.

رئیس جمهور گفت: امروز با قدرت باید در برابر این توطئه بایستیم و ایستادگی به این است که از تمام ظرفیت داخلی‌مان در عرصه های انسانی، جغرافیایی و فیزیکی به خوبی استفاده کنیم. ایران کشوری است که می‌تواند راه ترانزیت برای بسیاری از کشورهای دنیا باشد چرا که در جایگاه بسیار حساسی واقع شده است. امنیت آبراه اصلی نقل و انتقال نفتی به دست ملت و نیروهای مسلح ایران است. محبوبیتی که ایران در منطقه در میان ملت‌ها دارد، بسیار تأثیرگذار است.

روحانی نسل جوان دانشمند، فهمیده، ایثارگر و مخلص را از توانمندی های بالای کشور عنوان کرد و گفت باید از این توانمندی‌ها استفاده کنیم.

شایسته نیست استانداران پروازی باشند

رئیس جمهور تاکید کرد: استانداران نمایندگان عالی دولت در استان هستند و از طرف دولت در آنجا حضور دارند، استاندارها باید خودشان را خادم مردم بدانند، با همه توان در استان تلاش کنند و همچنین باید مورد احترام مردم باشند.

روحانی افزود: در گذشته گاهی استاندار پروازی داشتیم ، استاندار در یک استان بود، خانواده‌اش در یک جای دیگری مثلاً در تهران زندگی می‌کرد یا اینکه فرماندار در یک شهرستان بود اما زن و فرزندانش در یک استان دیگری بودند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز فکر نمی کنم اینگونه باشد، گفت: این سازگار و شایسته نیست کسی که مسئولیت سنگین استانداری و فرمانداری را به عهده دارد، پروازی باشد.

وی خاطرنشان کرد: یک استاد دانشگاه می‌تواند پروازی باشد، در یک دانشگاهی چند ساعت تدریس می‌کند و بقیه ساعات هفته‌ را در جای دیگری تدریس ‌کند و برای بعضی از امور نیز ممکن است شدنی باشد، ولی پروازی بودن برای مسئول عالی‌رتبه در استان و شهرستان مانند استاندار و فرماندار، حتماً امکان‌پذیر نیست.

رئیس جمهور یادآور شد: مردم هم وقتی ببینند خانواده یک استاندار جای دیگری هستند احساس می‌کنند که او دلبستگی به اینجا پیدا نکرده و خود مردم هم ناراحت می‌شوند، این اطمینان دادن به مردم است.

روحانی تاکید کرد: استاندار باید محل زندگی خودش را در همان استان ببیند و آن را استان خودش حس کند، زن و فرزندش هم آنجا باشند تا اگر مشکلی و موفقیتی هست بهتر بتواند لمس کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: باید از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده و بهره‌برداری شود و به نسل جوان برای آینده بسیار بهتر در کشورمان امید بدهیم .

ایران در سال‌های آینده سربلندتر خواهد بود

رییس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ تردیدی نداریم که ایران، ایران سربلندی خواهد بود، گفت: ایران در سال‌های آینده سربلندتر خواهد بود و نفوذش در منطقه در میان قلوب مردم، بیشتر و فرهنگش در اعتلای بالاتر خواهد بود. این مشکلات، مشکلات کوتاه‌مدتی است و از آن عبور می‌کنیم .

روحانی در ادامه با اشاره به انتخاب آقای موهبتی بعنوان استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این استان خیلی اهمیت دارد، استان سیستان و بلوچستان از لحاظ استراتژیک شاید از یک دیدگاه پیشانی و مهم‌ترین استان کشور است.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان مرز بسیار مهم کشور است. تنها مرزی است که از آن به اقیانوس راه داریم. بقیه استان‌ها به دریا یا خلیج فارس، یا دریای خزر راه دارند اما این استان در واقع هم به دریای عمان و هم در آستانه اقیانوس هند است و این استان با دنیا در ارتباط است.

رییس جمهور اضافه کرد: سیستان و بلوچستان از لحاظ جایگاه استراتژیک خیلی مهم است. چابهار هم برای ما و هم برای کشورهای همسایه و هم برای کشورهای همسایه شمالی و شرقی اهمیت دارد.

روحانی همچنین با قدردانی از همه مردم سیستان و بلوچستان گفت: از برادران بسیار خوب اهل سنت و بلوچ در این استان تشکر می کنم. واقعاً در این پنج سال برای امنیت استان، کاملاً تلاش کردند. قبلاً خیلی ناامنی در شهرهای مختلف و در مرکز استان بود. امروز ناامنی در استان اصلاً نیست و گاهی در مرز ممکن است یک عده‌ای جنایتکار آن طرف مرز هستند، بیایند، یک حمله ناگهانی بکنند و عده‌ای را شهید کنند یا عده‌ای قاچاقچی بوده که دنبال قاچاق مواد مخدر هستند و مشکلاتی برای ما مرز درست کنند.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان، ‌استان کاملاً امنی است و گردشگر به راحتی می‌تواند وارد این استان شود و به شهرهای مختلف برود، گفت: سیستان و بلوچستان، استانی دیدنی است و گردشگر ما می تواند از نقاط و آثاری که در این استان وجود دارد، بازدید داشته باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه از آقای موهبتی می‌خواهم که رفتارشان در این استان کاملاً عادلانه باشد، تاکید کرد: برای ما شیعه، ‌اهل سنت، بلوچ، فارس، هیچ تفاوتی نمی‌کند. اینها همه مسلمان، ایرانی و همه علاقمند هستند و همه اینها باید بتوانند از این فضا استفاده کنند و ما هم باید بتوانیم از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کنیم.

روحانی ادامه داد: سیستان و بلوچستان البته استان مرزی است که در جنوب، عمان بوده و در سمت شرق پاکستان و بالاتر از آن افغانستان است که همسایگان زیادی دارد و از لحاظ همسایگی برای ما اهمیت دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم افتخار ما این است که گاز را به سیستان و بلوچستان رساندیم، افزود:. این افتخار ما بود و ادامه می‌دهیم و اقداماتی هم در منطقه سیستان و بلوچستان برای کشت با سامانه‌های نوین شروع شد که کار بزرگی بود و ۴۶ هزار هکتاری که یک بخش‌از آن آماده شده است، بخش دیگر آماده می‌شود.

روحانی با اشاره به اهمیت توسعه چابهار گفت: در این مقطع فکر میکنم، بندر چابهار و راه‌آهن برای ما یک اولویت بسیار بزرگی باشد و هم وزیر مسکن، راه و شهرسازی، استاندار و سازمان و برنامه بودجه به این نکته توجه کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مسأله راه‌آهن و اتصال چابهار به راه‌آهن سراسری هم از لحاظ ترانزیت و احیاء استان و هم توسعه چابهار، بسیار مهم است، گفت: البته در کنار اتصال ریلی، بخش معدن هم آنجا می‌تواند رونق یابد. در کنار کرمان که به بهشت معدن معروف است، سیستان و بلوچستان هم می‌تواند بهشت معادن باشد. معادن زیادی آنجا وجود دارد و باید بیشتر از آن بهره‌برداری و استفاده شود.

روحانی با اشاره به انتخاب آقای حقیقی به عنوان استاندار زنجان افزود: زنجان هم برای کشور جایگاه خاصی دارد. زنجان می‌تواند نقطه اتصال مرکز و غرب کشور باشد. استاندار قدیم زنجان می‌گفت اینجا می‌تواند انبار کالاهای استراتژیک برای کل کشور باشد یعنی جایگاه و چهارراهی است که می‌تواند، خدمات زیادی هم به تهران و هم به استان‌های دیگر ارائه دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: زنجان معادن بسیار خوب و مردم بسیار شریفی دارد. همه مردم ایران به خاندان رسالت و به ابا عبدالله الحسین(ع) علاقمند هستند و برخی از استان‌های در زمینه ابراز این علاقمندی در روزهای خاص خیلی نمونه هستند. زنجان یکی از این استانها است. عشقی که زنجانی ها به خاندان رسالت، به ابی عبدالله الحسین(ع) به قمر بنی هاشم(ع) دارند، ستودنی است و علمای بزرگی هم از زنجان برخاسته اند که یکی از ایشان مرجع بزرگوار آیت‌الله شبیری زنجانی هستند.

روحانی اظهار داشت: آیت الله شبیری زنجانی یکی از مراجع بزرگ کشور و یکی از مدرسین بسیار عالی‌مقام حوزه های علمیه هستند. این چهره بسیار اثرگذار در حوزه علمیه، همواره یکی از اساتید بسیار سطح بالای حوزه و معروف بود و الان هم معروف است. ایشان در علم رجال یک تخصص خاص و ویژه‌ای دارد و واقعاً سرآمد است. در فقه، اصول و در سایر امور هم سرآمد هستند. الحمدالله این افتخار را هم این استان بزرگ در حوزه علمیه دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه آقای فدایی به عنوان استاندار کرمان برگزیده شدند،گفت: اقای فدایی که در این ماهها سرپرستی استانداری را برعهده داشته یک چهره علمی اهل استان هستند که استان و ظرفیت های آن را به خوبی می شناسند، اگر نقایصی در سال های گذشته هم وجودداشته با آن آشنا هستند، در جهاد، دانشگاه و استانداری فعالیت داشته اند و برای مردم کرمان شناخته شده هستند.

روحانی با قدردانی از خدمات استاندار قبلی کرمان، گفت: ایشان هم در استان خیلی پرتلاش بود.

رئیس جمهور از کرمان به عنوان یک استان انقلابی نام برد و گفت: معادن بسیار بزرگی در این استان وجود دارد و مردم با وفا و علاقمندی دارد، شخصیت هایی همچون شهید بزرگوار باهنر و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از این استان هستند.

روحانی با بیان اینکه ان‌شاء الله با حضور آقای فدایی شاهد یک تحول بسیار خوب در کرمان باشیم. به تلاش ها برای تامین آب شیرین در استان های یزد و کرمان از خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرد و افزود: به نظرم این اقدام که آغاز شده یکی از کارهای اساسی است که باید انجام بگیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تکیه گاه ما برای رشد و توسعه کشور باید بخش خصوصی باشد، ادامه داد: خوشبختانه در برخی از استان‌ها بخش خصوصی خیلی فعال است و کرمان جزو آنهاست.

روحانی افزود: ان‌شاء‌الله آقای فدایی با آشنایی با استان کرمان و مهارتی که دارند، بهترین بهره‌برداری را می‌کنند و ما شاهد کرمانی آبادتر و پررونق‌تر از لحاظ اقتصادی، تجاری، گردشگری و معادن خواهیم بود.

رئیس جمهور با اشاره به انتخاب آقای شاهرخی برای استانداری استان همدان از سوی هیات دولت، گفت: آقای شاهرخی سوابق کاری زیادی در استان‌های مختلف داشتند و آخرین کارشان هم در همین استان همدان به عنوان معاون استانداری است.

روحانی با بیان اینکه در استان همدان شاهد پیشرفت خوبی بوده‌ایم، با تقدیر از تلاش‌های استانداران، اظهار داشت: همواره در استان همدان از نظر آمار اشتغال حرکت بسیار خوبی انجام شده و این برای همدان نقطه بسیار برجسته‌ای بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه استان همدان از جاذبه‌های بسیار خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی داراست، افزود: استان همدان واقعاً استان دیدنی بوده که هم همدان و چه اطراف همدان آب و هوای بسیار خوبی داشته و مخصوصاً در ایام تابستان جاهای دیدنی دارد.

روحانی ادامه داد: کار سفال‌گری در آنجا بسیار رونق داشته و صنایع دستی بسیار خوبی دارد و بنابراین امیدواریم در دوران مسئولیت‌ استاندار جدید شاهد تحرک بیشتر در اشتغال و رونق اقتصادی استان باشیم و ان‌شاء‌الله مردم همدان در این دوره جدید رضایت بیشتری از دوره‌های قبل داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: همدان جزو استان‌هایی است که دارای حوزه علمیه، دانشمندان و علمای بسیار خوب و بزرگی در گذشته و حال بوده و است و امیدواریم استاندار جدید بتواند در آنجا منشأ خدمات بسیار خوبی باشد.

رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام شهادت امام یازدهم حضرت عسکری(ع) و تبریک سرآغاز امامت امام دوازدهم ارواحنا له الفداء ، ماه مبارک ربیع‌المولود را ماه رسالت، نبوت و امامت دانست و افزود: امیدواریم این ایام، همه ما به خاندان رسالت نزدیک‌تر شویم.

روحانی اظهارداشت: کلمه عسکری به ما نشان می‌دهد که زندگی امام هادی و امام یازدهم، در محاصره پادگان‌های خلافت عباسی بود و به همین دلیل هم دو امام بزرگوار را امام عسکری و عسکریین می‌گویند. بعد از امام هشتم(ع) مسأله علویون و امامت در سراسر جهان اسلام ترویج یافت ، امام هشتم(ع) در جلسات و مناسبات ، علم و دانش خودشان را اظهار کردندو به همین دلیل از امام هشتم(ع) به عنوان عالم آل محمد(ص) یاد می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این دوره زمانی نفوذ علویون، امامت و اهل بیت(ع) از همیشه نسبت به سال‌های قبل استحکام بیشتری پیدا کرد و مردم هم نسبت به خاندان رسالت بیشتر آگاه و عارف شدند، گفت: به همین دلیل هم بعد از امام هشتم(ع)، شدت عمل خلفای عباسی نسبت به ائمه هدی بعد از ایشان همانند امام جواد(ع)، امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) خیلی بیشتر شد و یکی از حوادث بسیار مهم این است که اولین بار در تاریخ امامت دستگاه خلافت تصمیم گرفت فرزند ذکوری در خاندان امامت متولد نشود؛ یعنی یکبار دیگر داستان حضرت موسی(ع) کلیم در تاریخ تکرار شد.

روحانی در پایان اظهارداشت: آن زمان هم فراعنه زمان تصمیم داشتند که فرزند پسری متولد نشود و اصلاً نوجوان‌ها و جوان‌ها را می‌کشتند، ، همان تعبیری که قرآن راجع به فرعون دارد یکبار دیگر مسأله حادثه موسی(ع) تکرار شد و این نشانگر آن است که شرایط برای خاندان رسالت و مردم راهرو راستین پیامبر اسلام(ص) چقدر سخت شد. اینکه امام دوازدهم (عج)متولد و زندگی ایشان مخفی صورت می‌گیرد و بارها به خانه امام عسکری می‌ریزند که اگر آن نوجوان را یافتند از بین ببرند، نشان وحشت دستگاه خلافت جائر زمان از امامتی بود که مسیر عدل و داد و آزادی جامعه را دنبال می‌کرد.