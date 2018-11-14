انبارهای کالا در ایلام باید شناسنامه دار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در جلسه اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: التهاباتی که در ماه های اخیر در بازار ایجاد و منجر به افزایش قیمت ها شد، بخشی از آن ناشی از سوء استفاده برخی افراد در انبار کردن کالاها بود.

وی افزود: عموم مردم و بویژه اصناف مختلف باید نسبت به تبعات قانونی احتکار کالاها آگاه باشند چراکه برخی افراد از مشکلاتی که برای آنها در پی این موضوع ایجاد می شود، آگاهی ندارند.

استاندار ایلام همراهی صنوف و بازاریان را از عبور از مرحله کنونی که با تحریم های ظالمانه دشمنان روبرو شده ایم، بسیار حائز اهمیت دانست.

سلیمانی دشتکی گفت: خوشبختانه از نظر کالاهای مختلف در بازار کمبودی نداریم و تنها برخی مدیریت های ضعیف و عدم بازرسی به موقع باعث می شود در مواقعی با التهاب مواجه شویم.

وی اضافه کرد: با تدابیر اندیشیده شده بدون شک این برهه حساس را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت و دشمن در دستیابی به مقاصد شوم خود ناکام خواهد ماند.

استاندار ایلام از تمامی ارگان های نظارتی خواست با دقت نظر و حضور مستمر بر بازار اجازه سوء استفاده و افزایش بی رویه قیمت ها را ندهند تا به اقشار کم درآمد و ضعیف فشار وارد نشود.

سلیمانی دشتکی ابراز داشت: وجود مرز طولانی با کشور عراق نیز باعث شده با توجه به وجود دام های زنده طمعی در برخی افراد برای ارسال انها با انسوی مرز ایجاد شود که دستگاه های انتظامی و نظارتی باید به شدت با این موضوع برخورد کنند تا قیمت گوشت شاهد افزایش بی رویه نباشد.

وی افزود: ضابطین در برخی اوقات می توانند بدون صدور مجوز قضایی نیز برای مقابله با قاچاق اقدام کنند و نیاز به دستور از مقامات عالی رتبه نیست و قانون نیز به صراحت به این اقدام اشاره کرده است.