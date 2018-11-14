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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۶

استاندار ایلام:

۱۰ میلیارد تومان از مطالبات جامعه پزشکی ایلام پرداخت می شود

۱۰ میلیارد تومان از مطالبات جامعه پزشکی ایلام پرداخت می شود

ایلام- استاندار ایلام گفت: ۱۰ میلیارد تومان از مطالبات جامعه پزشکی ایلام در سال ۹۶ پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه کمسیون مبارزه با قاچاق کالا از پرداخت ۱۰ میلیارد تومان از مطالبات حوزه بهداشت و درمان استان خبر داد و گفت: در دیدار روز گذشته با دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور مقرر شد از ۱۷ میلیارد تومان مطالبات پزشکان، داروسازان و سایر بخش ها ۱۰ میلیارد تومان آن پرداخت شود.

وی گفت: در خصوص رفع مشکلات تکمیل بیمارستان ٣٧٦ تختخوابی ایلام نیز پیگیری های خوبی به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: پروزه های بخش بخش های راهسازی استان، آب و فاضلاب، زیرساختی و...طی هفته گذشته توسط مسئولان استان در مرکز پیگیری شده و امیدواریم در سال جاری اعتبارات استان افزایش یابد.

کد مطلب 4458489

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