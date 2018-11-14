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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۴۴

لیگ برتر وزنه‌برداری؛

علی داودی صدرنشین پیکارهای دسته فوق سنگین شد

علی داودی صدرنشین پیکارهای دسته فوق سنگین شد

علی داودی با احتساب رکوردهای مسابقات جهانی ۲۰۱۸ ترکمنستان در فینال لیگ برتر وزنه برداری صدرنشین دسته فوق سنگین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هفته چهارم (فینال) لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای کشور امروز با برگزاری پیکارهای دسته۱۰۹+ کیلوگرم در تالار وزنه برداری (سالن ایرانیان) مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری شد. بر این اساس ۱۰ وزنه بردار در دسته ۱۰۹+ کیلوگرم برای تصاحب مقام نخست با یکدیگر رقابت کردند که سرانجام علی داودی با رکوردهای مسابقات جهانی که در فینال لیگ برتر مورد محاسبه قرار گرفت در جایگاه نخست ایستاد.
   
نفرات برتر دسته ۱۰۹+ کیلوگرم به شرح زیر است:

۱- علی داودی (شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب ۱۹۷ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۲۷ کیلوگرم و مجموع۴۲۴ کیلوگرم
۲- همایون تیموری (بیمه رازی): حرکت یکضرب ۱۹۳کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۰۷کیلوگرم و مجموع ۴۰۰ کیلوگرم
۳- محسن بهرام زاده (مناطق نفت خیزجنوب خوزستان): حرکت یکضرب ۱۷۱ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۱۵ کیلوگرم و مجموع ۳۸۶ کیلوگرم

کد مطلب 4458656

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