به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی اکبر رشاد شامگاه چهارشنبه در همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی که در دارالقران علامه طباطبایی(ره) برگزار شد ضمن بیان برخی ویژگیهای علامه طبابایی گفت: این علامه بزرگ آبروی نظام و حوزه بود.
وی گفت: علامه طباطبایی با اقدامات علمی خود، علوم مختلف در حوزههای تفسیر، حکمت، کلام و نظریههای اجتماعی را چند گام به جلو پیش برد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: علوم انسانی موجود، فقه دوره مدرنیته است و فقه نیز علوم انسانی قدسی است و امروز رقابت سنگین میان علوم انسانی سکولار و فقه در جریان است.
رقابت سنگین میان فقه و علوم انسانی
وی با بیان اینکه رقابت سنگین و جدی امروز میان فقه و علوم انسانی در جریان است، بیان کرد: ما با اساس علوم انسانی مخالف نیستیم ولی نمیتوان انکار کرد که علوم انسانی موجود رقیب فقه است.
آیت الله رشاد اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما مبتنی بر فقه ایجاد و توسط یک فقیه رهبری شد و انقلابی بود علیه مدرنیته و نهضتی بود علیه دانش های سکولار.
وی با بیان اینکه بر مبنای فقه باید نظام سازی کنیم و توضیح المسائل موضوعی و نهادی تولید کنیم عنوان کرد: فقه یک شیوه و سبک زندگی را ارائه میکند و علوم انسانی سبک دیگری را ارائه میکند و در حقیقت بین علوم انسانی و فقه یک نوع موازات توأم با رقابت جدی است.
رئیس شورای حوزههای علمیه استان تهران گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که به نام امام زمان(عج) و اهل بیت(ع) شناخته میشود و مردم، نظام، روابط و معرفت و فقه شیعی است و نظام مبتنی بر مبانی کلامی شیعی طراحی شده.
وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از شئون جامعه را در کشور به علوم انسانی سکولار سپردهایم و عرصههای مختلف بر مبنای فقه شیعی نیست و در این زمینه وظیفه حوزههای علمیه بسیار سنگین است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه و با توسط یک مرجع تقلید رهبری شده که نتیجه آن شورشی بود علیه مدرنیته که بساط آن را بر هم ریخت.
مدیر حوزههای علمیه تهران افزود: بین علوم انسانی و فقه موازاتی توام با رقابت جدی همراه است و ما با گفتمانی بر فقه و مبتنی با علوم انسانی مدرن مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در ۲۰۰ سال گذشته علوم انسانی بی رقیب همه عرصههای اجتماعی را در بر گرفته که علم فقه شیعی در کنار آن بر افراشته شد و همچنان در حال رشد و تعالی جامعه است.
آیت الله رشاد بیان داشت: فقه و علوم انسانی هر دو از منطق و روشی برخوردار هستند و بر مبانی خاستی بر اساس هستی شناسی و معارف شناختی استوارند و در مبادی و موضوع و منطق و عادت با هم موازی هستند.
وی ابراز داشت: در تعریف هر دانشی میتوان با دو نگاه به آن نگریست که نگاه پیشینی و نگاه تاریخی از جمله آنها است.
مدیر حوزههای علمیه تهران ادامه داد: علوم انسانی را در سه افق میتوان تعریف کرد که عمدتاً معطوف به رفتارها است و علوم انسانی را نیز میتوان در دایرهای با محوریت انسان و طبیعت دانست.
باید بر مبنای فقه، نظام سازی کرد
وی با بیان اینکه علوم انسانی فقه اهل مدرنیته است افزود: اگر فقه را علوم قدسی قلمداد کنیم هر چه به تولید علوم انسانی اسلامی نپردازیم به معنای سپرده صحنه به آموزههای سکولاریستی و بی پناه کردن شئون مسلمین و وابسته کردن آن به دانشوران سکولار است.
مدیر حوزههای علمیه تهران تصریح کرد: تولید علم کار مجتهد است چرا که باید به منابع رجوع شود و این امر جز از عالمان و اصحاب حوزه بر نمیآید.
وی اضافه کرد: عرصههای زیادی است که حوزه علمیه به آن ورود نکرده است و قلمروهای فتح نشده هماند فقه هنر، رسانه، فرهنگ و مدیریت وجود دارد و امروز باید ابوابی در عرصههای مختلف در حوزه فقه باز شود و باید بر مبنای فقه، نظام سازی کرد.
آیت الله رشاد عنوان کرد: توضیح المسائل نگاری ابتکاری گره گشا برای مردم بوده است که اگر آن نبود مردم گرفتار و سردرگم بودند و امروز باید توضیح المسائلی در حوزههای اقتصاد، بانکی و سایر زمینهها داشته باشیم.
وی گفت: تحول آرمان است و باید علوم اسلامی و انسانی تولید و به استخدام فقه در آید.
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