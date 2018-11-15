نگذاریم علوم سکولار در مغز جوانان دانشگاهی نفوذ کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی اسدی نسب شامگاه چهارشنبه در همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی که در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، گفت: قرآن کریم تبیانا لکل شیء است و هر آنچه در ارتباط با سعادت و شقاوت انسان نیاز است در قرآن وجود دارد.

وی قرآن کریم را دریای بی‌کران و دارای ظرفیت نامحدودی در حوزه علوم انسانی خواند و افزود: امام خمینی(ره) در صحیفه نور می‌فرماید اسلام عمیق‌تر از همه جا و مکتب‌ها در خصوص علوم انسانی نظر دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: این که دست روی دست بگذاریم تا جوانان ما را به فساد بکشانند و تفکرهای غربی در دانشگاه‌ها جوانان را تربیت کنند درست نیست.

وی با بیان اینکه پژوهشگران در زمینه علوم انسانی می‌توانند از مبانی قرآنی و پیشرفت‌های علوم اسلامی بهره ببرند، ابراز داشت: اگر به قرآن اعتقاد داریم باید وارد عمل شویم و نگذاریم علوم سکولار در مغز جوانان در دانشگاه ها نفوذ پیدا کند.

حجت الا سلام اسدی نسب مطرح کرد: رهبری در تعبیری بیان نمودند که علوم انسانی که اکنون رایج است متکی بر جهان بینی دیگری است و لذا مدیران آینده ما بر اساس آن تربیت می‌شوند.

وی گفت: قرآن دارای ظرفیت عظیمی است که باید آن را کشف نمود و کاربردی کرد و لذا برای کشف آن هم باید وارد تحلیل و بررسی و برداشت‌های عمیق شد.

تفسیر المیزان منبعی غنی و راه گشا در هر عرصه‌ای است

دبیر علمی همایش المیزان و علوم اسلامی انسانی گفت: تفسیر المیزان از تفاسیر ارزشمندی است که برای هر عرصه‌ای از علوم انسانی می‌تواند منبعی غنی و راه گشا باشد و این همایش بر اساس تفسیر المیزان بنا شده و می‌تواند در همه علوم ارزشی منبعی غنی و مناسب و مفید باشد.

وی ادامه داد: به واسطه جهشی که در حوزه رخ داده مقالات بسیاری را طلاب ارائه می‌کنند و در همین راستا برای این همایش حدود ۱۰۰ مقاله به دست ما رسید که از میان آنها ۳۲ مقاله پذیرفه شد.

حجت الا سلام اسدی نسب گفت: این مقالات در ۵ بخش المیزان و کلیات آن، المیزان و جامع شناسی، المیزان و سیاست، المیزان و علوم اخلاقی، المیزان و علوم اقتصادی و تاریخ و در دو جلد منتشر شده است.