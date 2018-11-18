لغو مجوز و صفر شدن ظرفیت پذیرش حدود ۵۰ مرکز غیرانتفاعی

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آمار مراکز غیرانتفاعی که ظرفیت پذیرش آنها صفر و یا لغو مجوز شده‌اند، گفت: طی یک الی دو سال گذشته حدود ۵۰ مرکز غیرانتفاعی به علت تخلفاتی مانند پذیرش غیرقانونی دانشجو لغو مجوز شده و یا ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در آنها صفر شده است.

وی درباره اظهارات معاون آموزشی وزارت علوم مبنی براینکه برخی از مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی دررشته‌های با آزمون، بدون آزمون دانشجو جذب کردند به این امید که بر وزارتخانه فشار آورند تا با جذب آنان موافقت شود، افزود: مقدار زیادی از ظرفیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی که در کنکور اعلام نشده بود خالی مانده بود، برای همین به وزارت علوم نامه نوشته و درخواست کردیم که تکمیل ظرفیت اعلام کنند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام کرد، امسال تکمیل ظرفیت وجود ندارد، درحالی که صورت جلسات وزارت علوم این را تایید کرده بود که در صورت لزوم تکمیل ظرفیت داده شود.

وی افزود: برای همین دانشگاه در خواست کرد نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام کنند، شورای گسترش آموزش عالی نیز نامه ای برای سازمان سنجش آموزش کشور نوشت تا به غیرانتفاعی ها تکمیل ظرفیت ارائه شود، سازمان سنجش نیز فقط مجوز جذب دانشجو از طریق بررسی مدارک تحصیلی را صادر کرد و مجوز تکمیل ظرفیت از طریق کنکور را ارائه نداد.

آهون منش افزود: دانشگاه های غیرانتفاعی مجدد تقاضا کردند چرا که از طریق تکمیل ظرفیت با بررسی مدارک تعداد کمی از ظرفیت دانشگاه تکمیل می شود، هنوز معاونت آموزشی وزارت علوم جوابی دراین زمینه ارائه نداده است. ولی ما فشاری به وزارت علوم نیاوردیم. فشار را دانشگاه آزاد به وزارت علوم وارد می کند که کار خود را انجام داده و توجهی به حرف های وزارت علوم ندارد. وزارت علوم هم نمی تواند عکس العملی نشان دهد یا نشان نمی دهد.

وی ادامه داد: اما در مقابل غیرانتفاعی ها و حتی در مقابل درخواست آنها، وزارت علوم می تواند پاسخ مثبت یا منفی دهد، اما جواب منفی را هم نمی دهند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: از آنجا که مدرک تحصیلی دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی را وزارت علوم باید صادر کند، مگر ما می توانیم در رشته هایی دانشجو جذب کنیم که مورد تایید وزارت علوم نیست؟

وی افزود: اینکه ما در خواست کنیم به ما تکمیل ظرفیت بدهید که فشار نیست. ما بخش خصوصی هستیم. سرمایه گذاری کرده ایم، چرخش مالی دانشگاه های ما با شهریه دانشجویان است وقتی دانشجو شهریه ندهد وضع مالی دانشگاه بهم می ریزد.