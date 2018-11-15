به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر علی حاجی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه مراسم هفتمین سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی مقدم و شهدای هوا فضای سپاه که در حسینیه امام رضا (ع) برگزار شد و در جمع خبرنگاران با اشاره به اتفاقات چند روز اخیر در سرزمین های اشغالی گفت: مردمی که در محاصره کامل در قرار دارند قدرتی را خلق کردند که ظرف ۴۸ ساعت رژیم صهیونیستی دست به دامن کشورهایی شد که بتواند آتشبس را برقرار کند و این یعنی شکست را پذیرفته است.
وی افزود: فلسطینیها ظرف این ۴۸ ساعت کاری کردند که رژیم صهیونیستی دستهایش را بالا گرفت و حالا شما از این توان را با قدرت دفاعی ایران مقایسه کنید.
سردار حاجی زاده با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در خصوص ناتوانی عربستان در تامین امنیت کشورش گفت: سعودیها سومین بودجه جهان را در اختیار دارند ولی ترامپ میگوید که اگر دستمان را از پشت شما برداریم شما ظرف ۳ هقته از بین میروید.
وی در ادامه با بیان اینکه همه مشکلات کشور قابل حل است تصریح کرد: اگر به شیوه شهدا برگردیم در همه امور موفق خواهیم بود. قدرت ایران را از زبان دیگران بشنوید؛ همین که ترامپ درباره قدرت ایران حرف میزند و قدرت ما را به رخ عربهای منطقه میکشد، بدانید ایران قدرتمند است. ایرانی که از فاصله ۵۷۰ کیلومتری دشمنان و تروریستها را در یک ساختمان از بین میبرد، قدرت بازدارندگی بسیار زیادی دارد.
سردار حاجی زاده در جمع خبرنگاران:
فلسطین،اسرائیل راتسلیم کرد؛این توان راباقدرت ایران مقایسه کنید
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: فلسطینیها ظرف این ۴۸ ساعت کاری کردند که رژیم صهیونیستی دستهایش را بالا گرفت و حالا شما از این توان را با قدرت دفاعی ایران مقایسه کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر علی حاجی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه مراسم هفتمین سالگرد شهادت شهید حسن طهرانی مقدم و شهدای هوا فضای سپاه که در حسینیه امام رضا (ع) برگزار شد و در جمع خبرنگاران با اشاره به اتفاقات چند روز اخیر در سرزمین های اشغالی گفت: مردمی که در محاصره کامل در قرار دارند قدرتی را خلق کردند که ظرف ۴۸ ساعت رژیم صهیونیستی دست به دامن کشورهایی شد که بتواند آتشبس را برقرار کند و این یعنی شکست را پذیرفته است.
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