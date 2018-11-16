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۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

یک جراح فرانسوی عنوان کرد؛

آمار جراحی بینی در اروپا قابل قیاس با ایران نیست

آمار جراحی بینی در اروپا قابل قیاس با ایران نیست

یک جراح پلاستیک اهل فرانسه، با اشاره به آمار بالای جراحی زیبایی بینی در ایران، گفت: در اروپا و آمریکا، دنبال حداقل تغییر در جراحی پلاستیک هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، «مت استفانلی»، در حاشیه برگزاری اولین سمپوزیوم صورت ایران در تهران، اظهارداشت: در جراحی پلاستیک در اروپا و آمریکا، افراد تمایل دارند حداقل تغییر در ظاهر آنها اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به آمار بالای جراحی زیبایی بینی در ایران، تاکید کرد: قطعا ما تجربه ایران در عمل های راینوپلاستی را نداریم.

این جراح فرانسوی، در پاسخ به این سئوال که وضعیت جراحی پلاستیک در فرانسه و اروپا چگونه است و میزان استقبال جنس زن و مرد از این جراحی ها به چه صورت است، افزود: بیشترین تقاضا برای اندام است و تعداد زنان نسبت به مردان، ۶ به یک است.

وی اظهارداشت: در واقع، می توان گفت که ۸۵ درصد متقاضیان جراحی پلاستیک دراروپا، زنان هستند.

این جراح فرانسوی در ارتباط با پوشش بیمه ای این نوع جراحی ها در فرانسه و اروپا، گفت: آن دسته از جراحی های پلاستیک که درمانی تلقی شود، بیمه پوشش می دهد. در مورد جراحی زیبایی بینی، تقریبا شرایط مثل ایران است و اگر پزشک نظر بدهد که جراحی بینی به خاطر مسائل درمانی بوده است، بیمه می پذیرد.

وی تاکید کرد: در اروپا، اگر فردی برای جراحی زیبایی بینی سراغ جراح پلاستیک برود، احتمال اینکه بیمه بپذیرد، خیلی کم است و به همین خاطر، می بایست سراغ جراح دیگری برود.

این جراح پلاستیک اهل فرانسه، با اشاره به آمار بالای جراحی زیبایی بینی در ایران، گفت: در اروپا و آمریکا، دنبال حداقل تغییر در جراحی پلاستیک هستند.

کد مطلب 4459567
حبیب احسنی پور

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