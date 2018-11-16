آمار جراحی بینی در اروپا قابل قیاس با ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، «مت استفانلی»، در حاشیه برگزاری اولین سمپوزیوم صورت ایران در تهران، اظهارداشت: در جراحی پلاستیک در اروپا و آمریکا، افراد تمایل دارند حداقل تغییر در ظاهر آنها اتفاق بیافتد.

وی با اشاره به آمار بالای جراحی زیبایی بینی در ایران، تاکید کرد: قطعا ما تجربه ایران در عمل های راینوپلاستی را نداریم.

این جراح فرانسوی، در پاسخ به این سئوال که وضعیت جراحی پلاستیک در فرانسه و اروپا چگونه است و میزان استقبال جنس زن و مرد از این جراحی ها به چه صورت است، افزود: بیشترین تقاضا برای اندام است و تعداد زنان نسبت به مردان، ۶ به یک است.

وی اظهارداشت: در واقع، می توان گفت که ۸۵ درصد متقاضیان جراحی پلاستیک دراروپا، زنان هستند.

این جراح فرانسوی در ارتباط با پوشش بیمه ای این نوع جراحی ها در فرانسه و اروپا، گفت: آن دسته از جراحی های پلاستیک که درمانی تلقی شود، بیمه پوشش می دهد. در مورد جراحی زیبایی بینی، تقریبا شرایط مثل ایران است و اگر پزشک نظر بدهد که جراحی بینی به خاطر مسائل درمانی بوده است، بیمه می پذیرد.

وی تاکید کرد: در اروپا، اگر فردی برای جراحی زیبایی بینی سراغ جراح پلاستیک برود، احتمال اینکه بیمه بپذیرد، خیلی کم است و به همین خاطر، می بایست سراغ جراح دیگری برود.

این جراح پلاستیک اهل فرانسه، با اشاره به آمار بالای جراحی زیبایی بینی در ایران، گفت: در اروپا و آمریکا، دنبال حداقل تغییر در جراحی پلاستیک هستند.