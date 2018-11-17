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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۹

معاون عملیات ناجا خبر داد:

نشست سراسری یگان های تکاوری برگزار می شود

نشست سراسری یگان های تکاوری برگزار می شود

معاون عملیات ناجا از برگزاری نشست سراسری یگان های تکاوری خبر داد و گفت: یگان های تکاوری دستاوردهای مطلوبی در حوزه ماموریتی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا از برگزاری نشست سراسری یگان های تکاوری در روز یک شنبه (۲۷ آبان ماه) خبر داد و اظهار کرد: بررسی ماموریت ها، شرح وظایف و ساختار سازمان، انسجام بخشی و ایجاد وحدت رویه در اجرای ماموریت های یگان های تکاوری از اهداف برگزاری این نشست یک روزه است.

وی افزود: تشریح و تبیین برنامه های آتی معاونت عملیات ناجا در رابطه با ماموریت های  یگان های تکاوری و تقویت آن  نیز محور اصلی این نشست است.

معاون عملیات ناجا در ادامه در تشریح سوابق و تاریخچه  تشکیل یگان های تکاوری بیان کرد: پس از تشکیل قرارگاه مرصاد در سال ۷۳ در شرق کشور در استان کرمان، یگان های تکاوری نیز  با استعداد ۱۸ گردان تشکیل و راه اندازی  شد که در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی در راستای مبارزه با اشرار مسلح و گروهک های معاند، مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، سوخت و کالا به اجرای مأموریت پرداختند. 

سردار ساجدی نیا ادامه داد: در سال ۸۴ با تشکیل قرارگاه حضرت رسول اکرم (ص) یگان های تکاوری در تابعیت این قرارگاه قرار گرفته و فعالیت خود را تداوم بخشیدند و در سال های بعد نیز نیروهای این یگان به صورت واکنش سریع در نقاط آلوده مناطق مرزی و انتظامی به اجرای عملیات و تأمین امنیت مبادرت کردند.

این مقام عالی انتظامی خاطر نشان کرد: در راستای تدابیر هیئت رئیسه  ناجا مبنی بر به کارگیری یگان های تکاوری در مأموریت های برون شهری، در ساختار سازمانی این یگان ها بازنگری و ۱۱ یگان تکاوری مرزی و ۶ یگان تکاور دریایی در تابعیت فرماندهی مرزبانی ناجا قرار گرفته و همچنین با تشکیل ۲ قرارگاه عملیاتی ابوذر و عمار در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان، ۲۳ یگان تکاوری انتظامی در استان های شرقی،جنوب شرق و حاشیه کویر،مأموریت ها را دنبال و اجرایی  می کنند که دستاوردهای مطلوبی در حوزه ماموریتی داشته اند.

نشست سراسری و یک روزه یگان های تکاوری با حضور معاون عملیات ناجا، فرماندهان قرارگاه عملیاتی عمار (سیستان و بلوچستان) و  ابوذر (کرمان) یگان های تکاوری، معاونان عملیات فرماندهی انتظامی استان های دارای یگان تکاوری و مدیران رده های تخصصی  معاونت عملیات  برگزار می شود.

کد مطلب 4460134

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