۶ کشور متقاضی لارودرمانی در ایران شدند

دکتر غلامرضا اسمعیلی جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پژوهشکده زخم و ترمیم زخم توانسته از پتانسیل ها و توانمندی های موجود در کشور، دانش درمان زخم پای دیابتی با لارو مگس را بدست آورد.

وی با بیان اینکه درمان زخم های مزمن و پای دیابتی یک کار تیمی است و می بایست در هر دوره ای از زخم «حذف فشار»، «کنترل عفونت» و روند درمان به خوبی مد نظر قرار بگیرد، گفت: برای زخم پای دیابتی و برخی زخم های مزمن درمان قطعی وجود نداشت اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که از کشورهای خارجی نیز به این مرکز مراجعه می کنند.

ارائه خدمات در حوزه گردشگری سلامت

اسمعیلی جاوید با تاکید بر اینکه ارائه این خدمت می تواند در حوزه گردشگری سلامت کشور ما تاثیر گذار باشد، بیان کرد: در حال حاضر بیمارانی از کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، پاکستان و همچنین از کشور آلمان و کویت داشته ایم که زخم های آنها ترمیم شده و درمان اثربخش بوده است.

رئیس مرکز جامع ترمیم زخم جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران ادامه داد: استفاده از ماگوت تراپی یا لارو درمانی نیاز به ارتباط کامل با بخش حشره شناسی دارد تا بتوان از محصولات استریل شده بهره برد؛ چرخه استفاده از لاروهای مگس استریل، از سه سال پیش آغاز شده است.

وی با اشاره به مکان تهیه لاروهای استریل شده گفت: تهیه لاروها باعث شده که یک کارآفرینی در این زمینه داشته باشیم؛ لاروها از شرکت های دانش بنیان و بخش حشره شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه می شود که برند آنها مورد تایید سازمان غذا و دارو است.

به گفته اسمعیلی جاوید، اولین بار پرورش لاروها در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران صورت گرفت و بعد از آن چرخه تولید آن در شکل گرفت. البته مراکز دیگری در اهواز و انستیتو پاستور هستند که در قالب شرکت دانش بنیان لاروها را پرورش داده و به فروش می رسانند.

رئیس مرکز جامع ترمیم زخم جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: این شرکت ها در صدد هستند که با هم افزایی هر چه بیشتر با بخش های دیگر این روش را توسعه داده و به کشورهای منطقه صادر کنند زیرا خیلی از کشورهایی که در زمینه لارودرمانی از مرکز ترمیم زخم خدمات دریافت کرده اند در صدد هستند که لارو درمانی را در کشورشان آغاز کنند که یکی از این کشورها عراق است.

تعریف تعرفه در کشور برای لارودرمانی

اسمعیلی جاوید خاطر نشان کرد: تعرفه درمان با استفاده از لارودرمانی توسط وزارت بهداشت اعلام شده و این نشان می دهد که این روش درمانی در کشور به رسمیت شناخته شده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر تقریبا در تمامی استان های ایران خدمات لارو درمانی ارائه می شود.