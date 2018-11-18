به گزارش خبرنگار مهر، مدت هاست که بحث درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان بالا گرفته است و این بحث در فدراسیون فوتبال به شکل ویژه ای دنبال می شود. گفته می شود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به کارش ادامه خواهد داد و دیگر اعضای هیات رئیسه که بازنشسته هستند، از سمتشان کناره گیری می کنند.

این در حالی است که در کمیته و سازمان لیگ فوتسال هم صحبت درباره استفاده از بازنشستگان مطرح شده است. علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال به مدیر بازنشسته ای هستند که در این رشته مشغول به کارند.

هنوز مشخص نیست که آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال فوتسالی ها هم می شود یا خیر. کاظم سلیمانی معتقد است این قانون شامل حال سازمان لیگ فوتسال نمی شود و بنابراین او و علی کفاشیان می توانند در سمت خود باقی بمانند.

سلیمانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سازمان لیگ فوتسال به عنوان یک سازمان خصوصی ثبت شده است و از هیچ کجا بودجه ای نمی گیرد.

وی افزود: هزینه های سازمان لیگ فوتسال از باشگاه ها تامین می شود. ما در واقع یک شرکت خصوصی هستیم و اعضای سازمان لیگ فوتسال شامل این قانون نمی شوند.

دبیر کمیته فوتسال تاکید کرد: با این حال اگر بازهم تصمیمی گرفته شود، ما تابع هستیم.