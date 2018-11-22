هشدار به مالکان گوشی های تعمیری/ شناسه IMEI نباید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه رجیستری در اطلاعیه ای با تاکید براینکه شناسه IMEI گوشی موبایل نباید پس از تعمیرات تغییر کند، اعلام کرد: تعمیرکاران تلفن همراه باید توجه داشته باشند که شناسه IMEI گوشی موبایل تحت هیچ عنوان پس از ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری نباید تغییر کند.

چنانچه به هر دلیلی شناسه IMEI گوشی موبایل پس از ارائه خدمات تغییر کرد، شخص تعمیرکار باید شناسه IMEI اصلی تلفن همراه را که روی جعبه و یا بدنه گوشی درج شده است، مجددا روی گوشی بارگذاری کند.

به مالکان گوشی تعمیری نیز توصیه شده است که در هنگام تحویل گوشی باید با شماره گیری *#۰۶# و مشاهده شناسه و تطابق آن با شناسه درج شده روی جعبه، از عدم تغییر شناسه اطمینان حاصل کنند.

به گزارش مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل از آذرماه سال گذشته تاکنون، ثبت و فعالسازی گوشی موبایل و سیم کارت در شبکه ارتباطی کشور، تنها با ارائه کدشناسه IMEI گوشی ممکن است.