به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی برنده جایزه ویژه هیات داوران از جشنواره «بوگوتا» شد که این جشنواره مربوط به فیلم های درباره حیوانات است.

تمرکز جشنواره «بوگوتا» بر زندگی و آزادی حیوانات است.

این جشنواره از ۴ اکتبر تا ۱ نوامبر برابر با ۱۲ مهر تا ۱۰ آبان ماه در کلمبیا برگزار شد.

داستان انیمیشن کوتاه «هیچکس» در مورد گربه‌ای سفید رنگ است که در شهری با ساکنان سیاه رنگ زندگی می‌کند. هیچکدام از ساکنان شهر به او توجه نمی‌کنند چون متفاوت به نظر می‌رسد. حتی گربه‌های سیاه او را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند تا اینکه در اوج ناامیدی یک پرنده سفید کوچک را ملاقات می‌کند.

دیگر عوامل این انیمیشن کوتاه عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: الهام طرقی، لی اوت، استوری بورد: الهام طرقی، انیماتور: الهام طرقی، رنگ، طراحی فضا و کاراکتر: الهام طرقی، دستیار تهیه: الهه طرقی، آهنگساز: میلاد موحدی، صداگذار: فرشید جلیلی و محمد عباسی.