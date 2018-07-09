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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

گربه سفید ایرانی از آمریکا سر درآورد

گربه سفید ایرانی از آمریکا سر درآورد

از انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی در جشنواره آمریکایی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی در سومین فستیوال انیمیشن فلوریدای آمریکا در بخش دانشجویی ۲ بعدی تجلیل شد.

این جشنواره از ۱۴ تا ۱۷ ژوئن برابر با ۲۴ تا ۲۷ خردادماه برگزار شد.

داستان انیمیشن کوتاه «هیچکس» در مورد گربه‌ای سفید رنگ است که در شهری با ساکنان سیاه رنگ زندگی می‌کند. هیچ کدام از ساکنان شهر به او توجه نمی‌کنند چون متفاوت به نظر می‌رسد. حتی گربه‌های سیاه او را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند تا اینکه در اوج ناامیدی یک پرنده سفید کوچک را ملاقات می‌کند.

دیگر عوامل این انیمیشن کوتاه عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: الهام طرقی، لی اوت، استوری بورد: الهام طرقی، انیماتور: الهام طرقی، رنگ، طراحی فضا و کاراکتر: الهام طرقی، دستیار تهیه: الهه طرقی، آهنگساز: میلاد موحدی، صداگذار: فرشید جلیلی و محمد عباسی.

کد مطلب 4342129
زهرا منصوری

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