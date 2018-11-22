به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبداللهیان صبح پنجشنبه در نهمین جلسه شورای اداری شاهرود طی سال جاری به میزبانی سالن اجتماعات ولایت فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن بیان اینکه در سفر رئیسجمهور به شاهرود میبایست مطالبات مردمی تبیین و به آن جامعه عمل پوشانیده شود، ابراز داشت: حل مشکلات بیکاری در شرق استان سمنان مهمترین مطالبه مردم است که امیدواریم دستگاههای اجرایی برای بیان آن تلاش کنند.
وی ضمن بیان اینکه انتظار میرود در این سفر تصویب مرز هوایی توسط دکتر روحانی برای فرودگاه شاهرود اعلام شود، اضافه کرد: این اقدام میتواند به رونق گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی مردم شهرستان منجر شود.
رئیس تبلیغات اسلامی شاهرود در دیگر بخش سخنان خود، تنها راه مقابله با همه تهدیدها و تحریمهای دشمنان را مقاومت برشمرد و از رهبر معظم انقلاب بهعنوان دیدهبان نظام یادکرد و ابراز داشت: در شرایطی که آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای دیگر علیه ما بسیج شدهاند، باید بدانیم که نیازمند شاخصهایی برای مقابله با تهدیدات هستیم که بهترین فرد برای تبیین این شاخصها، امام راحل(ره) و اندیشههای ایشان است.
عبداللهیان در ادامه و بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوتر از همه تحرکات دشمن را رصد میکند، توضیح داد: اگر در مقابل دنیای استکبار بایستیم آنها در مقابل ما تمامقد خواهند ایستاد لذا معتقدیم که با بهرهگیری از رهبر معظم انقلاب اسلامی و اندیشههای امام راحل(ره) میتوان از مسیرهای پر خطر عبور کرد.
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