ویدئومهر: مراسم قرعه کشی رقابت های فصل ۲۰۱۹ لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز به وقت محلی در کوآلالامپور مالزی برگزار شد. در این دور از رقابت ها، باشگاه های غرب و شرق آسیا همچون فصول گذشته از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سپس قهرمان این فصل با برگزاری فینال بین نماینده هر دو بخش مشخص می شود. گروه بندی منطقه غرب آسیا به شرح زیر است:

گروهA: الوصل امارات - برنده پلی آف (عربستان- ازبکستان) - برنده پلی آف (ذوب آهن - الریان قطر) - الزورا عراق

گروهB: الوحده امارات - الاتحاد عربستان - (برنده سایپا و الغرافه قطر) - لوکوموتیو ازبکستان

گروهC: العین امارات- الهلال عربستان- الدحیل قطر - استقلال ایران

گروهD: برنده پلی آف (امارات و ازبکستان) - الاهلی عربستان - السد قطر - پرسپولیس ایران