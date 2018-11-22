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ویدئومهر: مراسم قرعه کشی رقابت های فصل ۲۰۱۹ لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز به وقت محلی در کوآلالامپور مالزی برگزار شد. در این دور از رقابت ها، باشگاه های غرب و شرق آسیا همچون فصول گذشته از یکدیگر تفکیک شده‌اند و سپس قهرمان این فصل با برگزاری فینال بین نماینده هر دو بخش مشخص می شود. گروه بندی منطقه غرب آسیا به شرح زیر است:

گروهA: الوصل امارات - برنده پلی آف (عربستان- ازبکستان) - برنده پلی آف (ذوب آهن - الریان قطر) - الزورا عراق

گروهB: الوحده امارات - الاتحاد عربستان - (برنده سایپا و الغرافه قطر) - لوکوموتیو ازبکستان

گروهC: العین امارات- الهلال عربستان- الدحیل قطر - استقلال ایران

گروهD: برنده پلی آف (امارات و ازبکستان) - الاهلی عربستان - السد قطر - پرسپولیس ایران

کد مطلب 4465671
محمدعلی پورنیا
  1. فیلم
  2. ورزش
۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

حریفان سرخابی‌ها در فصل آینده آسیا مشخص شدند

حریفان سرخابی‌ها در فصل آینده آسیا مشخص شدند

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فصل ۲۰۱۹ لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با حضور نمایندگان چهار تیم ایرانی در مالزی آغاز شد تا تیم های کشورمان حریفان خود را برای فصل جدید بشناسند.

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