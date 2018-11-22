به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعیین وضعیت نمایندگان فوتبال ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ آسیا برنامه تیم های استقلال تهران و پرسپولیس مشخص شد که به شرح زیر است:

برنامه بازی‌های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۹



* پرسپولیس - برنده پلی آف؛ سه شنبه ۱۴ اسفند

* السد قطر - پرسپولیس؛ سه شنبه ۲۱ اسفند

* پرسپولیس - الاهلی عربستان؛ سه شنبه ۲۰ فروردین



* الاهلی عربستان - پرسپولیس؛ دوشنبه ۲ اردیبهشت

* برنده پلی آف - پرسپولیس؛ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت

* پرسپولیس ایران - السد قطر؛ دوشنبه ۳۰ اردیبهشت

برنامه بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۹



* الدحیل قطر – استقلال؛ سه شنبه ۱۴ اسفند

* استقلال – العین امارات؛ سه شنبه ۲۱ اسفند

* استقلال – الهلال عربستان؛ دوشنبه ۱۹ فروردین

* الهلال عربستان – استقلال؛ سه شنبه ۳ اردیبهشت

* استقلال – الدحیل قطر؛ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت

* العین امارات – استقلال؛ دوشنبه ۳۰ اردیبهشت