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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

پس از قرعه کشی فصل جدید؛

برنامه بازی‌های پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

برنامه بازی‌های پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

برنامه دیدارهای پرسپولیس و استقلال تهران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ آسیا مشخص شد. این مسابقات از اسفندماه سالجاری آغاز خواهد شد که آبی ها در بازی اول مهمان الدحیل قطر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،  پس از تعیین وضعیت نمایندگان فوتبال ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ آسیا برنامه تیم های استقلال تهران و پرسپولیس مشخص شد که به شرح زیر است:

برنامه بازی‌های پرسپولیس در لیگ قهرمانان  آسیا در سال ۲۰۱۹

* پرسپولیس  - برنده پلی آف؛ سه شنبه ۱۴ اسفند

* السد قطر - پرسپولیس؛ سه شنبه ۲۱ اسفند

* پرسپولیس  - الاهلی عربستان؛ سه شنبه ۲۰ فروردین

* الاهلی عربستان - پرسپولیس؛ دوشنبه ۲ اردیبهشت

* برنده پلی آف - پرسپولیس؛ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت

* پرسپولیس ایران - السد قطر؛  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت

برنامه بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا در سال  ۲۰۱۹ 

* الدحیل قطر – استقلال؛ سه شنبه ۱۴ اسفند

* استقلال – العین امارات؛ سه شنبه ۲۱ اسفند

* استقلال – الهلال عربستان؛  دوشنبه ۱۹ فروردین

* الهلال عربستان – استقلال؛  سه شنبه ۳ اردیبهشت

* استقلال – الدحیل قطر؛  دوشنبه ۱۶ اردیبهشت

* العین امارات – استقلال؛  دوشنبه ۳۰ اردیبهشت

کد مطلب 4465762
مهدی مرتضویان

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