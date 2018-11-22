پویش مردمی «وقت خداحافظی» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان سرانجام بعد از کش و قوسهای فراوان، در اواخر شهریور توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
براساس این قانون، بازنشستگان تا ۱۵ آذرماه میتوانند در سمت خود باقی بمانند و طبق گفته سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از آن تاریخ و در صورت عدم کناره گیری، مسئول آن سازمان و نهاد که اقدام به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، پویش مردمی وقت خداحافظی به دنبال ایجاد یک مطالبه عمومی است تا بتواند به اجرای سریع و صریح این قانون کمک کند.
این پویش که با شعارهای «همیشه دود از کنده بلند نمیشه» و «جوانگرایی بهکارگیری ژنهای خوب نیست» فعالیت خود را آغاز کرده، علاوه بر اینکه خواستار کنارهگیری بازنشستگان از سمتهای خود تا قبل از پایان موعد قانون و دعوت از آنها برای تشکیل هیئتهای اندیشهورز و مشاورهای است این نکته را نیز مد نظر قرار داده که انتخاب جایگزین آنان نیز اهمیتی دوچندان دارد.
در معرفی این پویش آمده:
«ضروری است در اجرای این قانون دقت شود فرد یا افراد جایگزین چه ویژگیهایی دارند؟ تا مردم امیدوار باشند و حمایت خود را از این روند حمایت کنند. اگر این قانون خوب، بهگونهای اجرا گردد که معیار انتخاب فرد بعدی معیارهای نادرستی همچون آقازادگی، ارتباط با مدیر فعلی، عضویت در باند و حزب خاصی باشد مردم دیگر شعاری همچون شایسته سالاری را قبول نمی کنند و در نتیجه خود این قانون معضلی جدید را ایجاد می کند.»
علاقمندان میتوانند با ورود به سایت MaMardom.ir به این پویش بپیوندند و با معرفی بازنشستههایی که هنوز در سایت پویش ثبت نشدهاند و همچنین با ارسال عکس، فیلم، کاریکاتور و ... ما را در غنیتر شدن هرچه بیشتر این پویش یاری رسانند.
راه های ارتباطی با پویش وقت خداحافظی:
شماره ارسال به پیامرسانهای تلگرام و بله: ۰۹۲۱۲۷۷۰۷۳۸
نشانی تلگرام و اینستاگرام: @MaMardom_ir
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