به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرکو صبح دوشنبه در نشستی با فعالان حوزه فناوری و پارک علم و فناوری استان سمنان با تاکید بر ضرورت سوق دادن استارت آپ‌ها ‌به سمت فعالیت‌های صنعتی و معدنی و استفاده از ظرفیت آن ها در شکوفایی اقتصادی استان، تاکید کرد: با بهره گیری از ظرفیت استارت آپ های فعال در حوزه های ‌لجستیک، بازاریابی و بازرگانی، می توان هزینه های مربوط به بخش های صنعت و معدن را کاهش داد. ‌

وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت می تواند با معرفی بهتری از نیازمندی ها و ظرفیت های دو بخش صنعت و ‌معدن و ارائه برخی مشوق ها، تعدادی از فعالان استارت آپی را به این سمت جذب کند تا دانش و فناوری در این زمینه از ‌حوزه فعالیتی وزارتخانه نیز رسوخ بیشتری کرده و تحولات مهمی در آن ایجاد شود. ‌

ضرورت دوری از قوانین دست و پا گیر

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان، تسهیل قواعد و مقررات و مشورت و همکاری با فعالان ‌استارت آپی برای شناسائی مسائل دست و پاگیر و تعریف آن در قانون تجارت و یافتن راه حل‌هایی برای ‌ایجاد تغییرات در بخش هایی از آن را از عمده ترین فعالیت های زیرساختی مورد انتظار از این سازمان عنوان کرد. ‌

میرکو با اشاره به ضرورت اتصال شرکت های استارت آپی به شرکت های بزرگ تصریح کرد: شرکت های ‌بزرگ از این طریق می توانند با هزینه کمتر به محصولات، خدمات یا فناوری های جدید دست یابند و همچنین شرکت های کوچک و ‌متوسط چشم انداز روشن تر و بازار بزرگتری را پیش روی خود می بینند که این اتصال می تواند از طریق مختلفی خصوصا ‌ادغام و اکتساب شرکت های دانش بنیان در شرکت های بزرگ، اتفاق بیفتد. ‌

وی در پایان اظهار داشت: نقش مجموعه صنعت، معدن و تجارت در زمینه توسعه استارت آپ ها، مهیا سازی زیرساخت ‌های مورد نیاز آنان و حمایت از پایداری بلند مدت شرکت های دانش بنیان در قالب تسهیل و تشویق اتصال آن ها به شرکت ‌های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری است. ‌