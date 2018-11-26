ترجمه نمایشنامه «مولودی» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «مولودی» نوشته تی.اس.الیوت با ترجمه قاسم هاشمینژاد به تازگی توسط نشر مرکز به چاپ دوم رسیده است.
چاپ اول این کتاب در سال ۷۷ عرضه شد و حالا چاپ دومش راهی بازار نشر شده است. این نمایشنامه در نگاه اول، فضایی جنایی دارد اما با عبور از سطح و رفتن به عمق، میتوان معانی دیگری از آن استخراج کرد.
این نمایشنامه در واقع برداشت عارفانه الیوتِ شاعر از سرگشتگی انسان در عصر معاصر است که با استفاده از اسطورههای یونانی و باورهای مسیحی؛ آن هم در قالب منظوم نوشته شده است.
شخصیت اصلی نمایشنامه «مولودی» یک سالک است که قرار است سیر استحالهاش از داشتن احساس گناه به ندامت، سپس اضطراب و قبول گناه، پذیرش قصاص و در نهایت پاک شدن از گناه گذشته در نمایشنامه روایت شود. این شخصیت که یک سیر سلوکی را طی میکند، پس از تطهیرشدن از گذشتهاش و پذیرش تقدیر به پایان راه سلوکاش میرسد.
چاپ دوم این کتاب با ۱۷۶ صفحه و قیمت ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است.
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