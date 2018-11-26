صدور ۱۳۵۵ گواهی انطباق صادراتی برای محصولات در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیازی اظهار داشت: استان کرمانشاه با داشتن بیش از 371 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، به عنوان دروازه صادراتی ایران با این کشور شناخته می شود.

وی افزود: اداره کل استاندارد کرمانشاه بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی گمرکات وبازارچه‌های منطقه نظارت دارد و تنها در صورت انطباق کالا با استانداردهای ملی مربوطه یا ضوابط فنی، مجوز صادرات یا واردات آن‌ها صادر می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با بیان اینکه این اداره کل به منظور جلوگیری از ورود و خروج کالاهای نامرغوب و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر تولید و عرضه کالاها، خدمات و صادرات و واردات نظارت مستمر دارد، تصریح کرد: استاندارد بعنوان مشاوری امین برای صادرکنندگان ، واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای ایرانی قلمداد شده ودر سال جاری با هدف تسهیل در تجارت و حمایت از کالای ایرانی ، شیوه نامه ثبت کالاهای صادراتی را تجدید نظر و دو بسته حمایتی را تهیه و اجرا نموده است،که اولویت آن در زمینه صادرات کالاهای ایرانی وهمچنین تولید کالا در داخل کشور است.

نیازی ادامه داد: در هشت ماه سال جاری حدود یک میلیون تن کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری در بخش های مختلف صنایع غذایی و کشاورزی ، صنایع ساختمانی و معدنی ، صنایع شیمیایی و مکانیک و فلزشناسی با نظارت و صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد اداره کل استاندارد کرمانشاه و ادارات مرزی استاندارد مستقر در مبادی خروجی شهرستانهای قصرشیرین و پاوه وهمچنین بازارچه های منطقه به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: طی این مدت تعداد ۱۳۵۵ گواهی انطباق صادراتی برای محصولاتی همچون فرش ماشینی و خشکبار صادر شده است وهمچنین در زمینه تعیین ماهیت ،از ابتدای سال جاری ، تعداد 480 مورد کالاهای صادراتی از جمله فرآورده های نفتی ، فراورده های قیری ، مواد غذایی ، کالاهای نساجی و سلولزی ، مواد معدنی ، مواد پلیمری و شیمیایی توسط این اداره کل مورد ارزیابی و تعیین ماهیت قرار گرفته و مجوزهای لازم صادر شده است.