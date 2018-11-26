علی کریمی بهترین بازیکن استقلال در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی هافبک میانی استقلال رفته رفته در خط میانی آنها جا می افتد و عملکردش هفته به هفته بهتر می شود. کریمی در دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان نیز عملکرد خوبی در خط میانی آبی پوشان داشت و در پایان با گرفتن بهترین نمره متریکا، عنوان بهترین بازیکن استقلال در اهواز را از آن خود کرد.

کریمی در این بازی با گرفتن نمره ۷/۴ متریکا، بهترین بازیکن استقلال و بهترین بازیکن این میدان شد. فرشید اسماعیلی و وریا غفوری بعد از کریمی دیگر بازیکنان موفق استقلال در این دیدار بودند.

در بین بازیکنان استقلال خوزستان، فرزین گروسیان دروازه بان این تیم با نمره ۶/۲۰ بهترین بازیکن این تیم در بازی شد.

دو تیم استقلال تهران و استقلال خوزستان در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر روز یکشنبه در اهواز به مصاف هم رفتند که استقلال تهران در پایان موفق شد با نتیجه یک بر صفر حریفش را شکست بدهد.