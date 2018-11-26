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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

در قالب دو برنامه مستقل شهر کتاب؛

سفرنامه داروین و اشعار سنایی درباره پیامبر(ص) نقد و بررسی می‌شوند

سفرنامه داروین و اشعار سنایی درباره پیامبر(ص) نقد و بررسی می‌شوند

نشست «داروین جهانگرد» با محوریت نقد و بررسی سفرنامه داروین و برنامه «سنای سنایی در مدایح مصطفوی» سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «داروین جهانگرد» با عنوان نشست هفتگی و «سنای سنایی در مدایح مصطفوی» در قالب یکی از جلسات درسگفتارهایی درباره سنایی فردا سه‌شنبه و پس‌فردا چهارشنبه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شوند.

داروین ۲۲ ساله، ۱۸۷سال پیش، سفری را با «کشتی بیگل» که برای نقشه برداری عازم سواحل امریکای جنوبی بود آغاز کرد و ۵ سال بعد در حالی‌که دور دنیا را گشته بود به انگلستان بازگشت. مشاهدات دقیق زمین‌شناسانه، جانورشناسانه و گیاه‌شناسانه‌ داروین طی این سفر بود که بعدها مبنای نظریه‌ تکامل از طریق انتخاب طبیعی وی قرار گرفت و منجر به انقلاب داروینی شد. داروین خود از این سفر به عنوان «مهم‌ترین رویداد زندگی‌اش» یاد می‌کند.

شرح آن سفر و این مشاهدات موضوع سفرنامه‌ای شد که بعدها با عنوان The Voyage of the Beagle چاپ شد. نشست هفتگی شهر کتاب با عنوان «داروین جهانگرد» به این مساله اختصاص دارد و با سخنرانی محمدرضا معمارصادقی دانش آموخته‌ ارشد فلسفه‌ علم با گرایش تاریخ و فلسفه‌ زیست‌شناسی در دانشگاه‌های شریف و UBC، همراه است.

این برنامه فردا سه‌شنبه ۶ آذر از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

برنامه دیگر مرکز فرهنگی شهر کتاب در این هفته یکی از سلسله‌نشست‌های درسگفتارهایی درباره سنایی است. یکی از نکات ‌برجسته و ‌نقاط قوت‌ شعر قرن ششم توجه به ساحت ملکوتی پیامبر اسلام‌ (ص) و مدایح مصطفوی است‌که در شعر شاعران باورمند و معنی‌گرا مانند سنایی و خاقانی و نظامی خود را بیشتر نشان می‌دهد.

سنایی شاعر پیشرو و نوگرا و تاثیرگذار قرن ششم علاوه بر آنچه که در حدیقه‌الحقیقه از پیامبر گرامی اسلام و خاندان ایشان یاد کرده است، قصایدی را هم به‌مدح ایشان اختصاص داده‌ که گویای تیزبینی شاعر در تبدیل مدایح درباری به نعت و منقبت‌سرایی و اثبات‌کردن ناتوانی شاعران درباری در روی‌کردن به مفاهیم و مضامین اعتقادی و ‌معنوی است.

تردیدی نیست که موضوعی مانند مدایح مصطفوی در بریدن سنایی از شعر درباری و رها شدن از قید و بندهای جا افتاده‌ سبک خراسانی و نیز رهنمون شدن شاعر به وادی عرفان و روشن‌نگری عارفانه نقشی بی‌بدیل دارد به‌گونه‌ای که شاعران پس از سنایی هم این تجربه ماندگار او را به کار گرفته‌اند.

چهل‌وششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره سنایی چهارشنبه ۷ آذر با عنوان «سنای سنایی در مدایح مصطفوی» و سخنرانی عبدالرضا مدرس‌زاده همراه است.

این برنامه از ساعت ۱۶:۳۰ فردا در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4468209

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