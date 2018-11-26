مرتضی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکل سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه و لبنان گفت: شرکت های هواپیمایی ایران در زمینه سوخت رسانی به دلیل تحریم های آمریکا با مشکلاتی روبرو هستند. با این حال دولت های خارجی مکلف به تأمین نیازهای هواپیمایی ایرانی هستند.

وی با بیان اینکه در یک ماهه اخیر مشکلی در خصوص سوخت رسانی به وجود آمده که سبب بروز وقفه در انجام این عملیات برای هواپیماهای ایرانی شده است، یادآور شد: سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر نهادهای ذیربط این مشکل را پیگیری کرده اند و همچنان در حال پیگیری هستند و از کشورهایی که این اتفاق درآن رخ داده خواسته ایم تا نسبت به تعهدات خود در قبال سوخت رسانی و دیگر خدمات مورد نیاز هواپیماهای ایرانی اقدام کنند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: کشورهای مذکور به ما پاسخ داده اند و به صورت جدی به دنبال رفع این مشکل هستند به صورت ویژه ترکیه قول داده تا مشکل سوخت رسانی به هواپیماها را برطرف کند.

به گفته دهقان، چند شرکت سوخت رسان هواپیما درترکیه فعال است که طبق اعلاممسئولان ترک، این شرکت ها چندملیتی هستند، ولی با این حال به دنبال رفع این مشکل بوده اند. همچنین لبنان همین وضعیت را دارد و آنها هم قول داده اند مشکل را حل کنند. براین اساس امیدواریم به زودی مشکل سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه و لبنان برطرف شود.

این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری درباره تحریم هواپیماهای ایران ایر اظهار داشت: صنعت هوانوردی ایران در طول ۴۰ سال انقلاب، همواره با تحریم های ظالمانه روبرو بوده است و تحریم های اخیر آمریکا علیه هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) موضوع جدیدی نیست.

دهقان گفت: اینکه آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که علیرغم تحریم ها، نیروهای جوان ما با نوآوری های بهتری در خصوص صنعت هوانوردی عمل می کنند بیشتر آمریکایی ها را عصبانی می کند.

وی افزود: همواره توانسته ایم در طول سالهای گذشته در صنعت هوانوردی روی پای خود بایستیم و علیرغم اعمال تحریم ها، استانداردهای جهانی حمل و نقل هوایی را رعایت کنیم البته تحریم ها مشکلاتی را برای ایران ایر و سایر شرکت های هواپیمایی ایجاد کرده است اما این شرکت ها به طرق مختلف این معضل را از پیش پای خود برداشته اند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: هیچیک از مسیرهای پروازی هواپیماهای ایرانی با مشکل روبرو نیست و همه پروازها برقرار است.