به گزارش خبرنگار مهر، بابک نخستین‌روحی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: برگزاری منظم لیگ‌های بدمینتون در استان اردبیل از جمله ضروریات مهم برای توسعه این رشته مفرح ورزشی بوده و در پی پاسخگویی به یکی از نیازمندی‌های مهم این رشته لیگ‌های بدمینتون رونق خواهد گرفت.

وی افزود: با آسیب‌شناسی‌ و بررسی‌های میدانی، توجه به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نیروی انسانی از جمله لازمه‌های پیشرفت رشته‌های مختلف ورزشی عنوان شده و در این مسیر به حمایت‌های همه جانبه اداره‌کل ورزش و جوانان نیاز خواهیم داشت.

رئیس هیئت بدمینتون اردبیل با اشاره به اینکه برای حضور در لیگ دسته یک بدمینتون استان، تیم‌های اردبیل، کوثر، مشگین‌شهر و خلخال اعلام آمادگی کردند؛ اضافه کرد: این رقابت‌ها با حضور چهار تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

نخستین‌روحی یادآور شد: به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی موجود و نبود حامیان مالی امکان برگزاری رقابت‌های لیگ دو بدمینتون به صورت رفت و برگشت وجود نخواهد داشت.

وی افزود: چنانچه استقبال تیم‌ها برای حضور در این سطح از مسابقات مطلوب باشد، با افزایش قدرت اقتصادی و علاقه‌مندی تیم‌ها مسابقات از حالت متمرکز خود خارج شده و به مانند لیگ یک به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه تیم‌های اول و دوم لیگ یک استان از شرایط اقتصادی لازم برای حضور در لیگ دسته دو کشور برخوردار باشند، برای حضور در مسابقات کشوری به فدراسیون بدمینتون و دبیرخانه برگزاری رقابت‌ها معرفی خواهند شد.