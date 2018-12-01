خبرگزاری مهر، گروه استانها: کارشناسان بر این باور هستند که فقر، تبعیض، فرصتهای ناچیز اقتصادی، محرومیتهای اجتماعی و بیتوجهی به تسهیلات عمومی از موانع اصلی دستیابی به توسعه پایدار در هر منطقهای است که با برداشتن این موانع ما شاهد جهانی عاری از بیعدالتی برای رشد خواهیم بود، همچنین باید توجه داشت توانمندسازی زنان و افزایش سطح آموزش نقش مهمی در ارتقای داناییشان بهمنظور افزایش اعتمادبهنفس آنها خواهد داشت، تا بتوانند به توسعه و تغییرات اجتماعی بپردازند.
زنان سیستان و بلوچستان هم فارغ از شرایط خاص این منطقه طی سالهای اخیر با کارنامه درخشانی که از خود بهجای گذاشتهاند، ضمن افزایش سطح مشارکت خود در اجتماع خواهان تغییرات اجتماعی و رفع تبعیضها در این منطقه محروم هستند.
جهانیشدن سفال «کلپورگان»، توسط زنان بومی این منطقه، ثبت مهر اصالت یونسکو بر سوزندوزی بلوچی و مطرحشدن «زیبا عزیزی» بهعنوان چهارمین زن موفق روستایی جهان در سال ۲۰۱۸ از سوی بنیاد جهانی زنان که یکی از بازوهای مشورتی سازمان ملل در امور زنان است، بخشی از افتخارات زنان بومی این منطقه در عرصه جهانی است.
تلاش یک زن برای رفع محرومیت
«زیبا عزیزی» یک زن بلوچ ساکن روستای «گهجن» شهرستان قصرقند واقع در جنوب سیستان و بلوچستان بوده که در حرفه معلمی مشغول به کار است و با توجه به همه محرومیتها با بلندهمتی وصفناپذیری قدمهای بزرگی برای رفع محدودیتهای منطقه خود برداشته و با ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و بهداشتی در روستاهای قصر قند و نواحی حاشیهنشین بلوچستان این واقعیت را در ذهنها تداعی کرده که زنان با افزایش مشارکت خود میتوانند در تغییر شرایط محیط زندگی خود و نیز برداشتن ریشههای تعصبات، تبعیضها و محرومیتها نقش بارزی داشته باشند.
«زیبا عزیزی» موفقیت خود را مدیون جمعیت امام علی (ع) است که از سال ۱۳۹۴ به عضویت این جمعیت درآمده است، تأسیس خانه علم برای کودکان بازمانده از تحصیل، توزیع امکانات آموزشی در چندین مدرسه، ساخت سرویس بهداشتی در مناطق حاشیهنشین، اشتغالزایی برای زنان بیسرپرست با حرفه سوزندوزی، جلوگیری از ازدواج کودکان و ایجاد چند مدرسه به کمک خیرین بخشی از خدمات خانم عزیزی است که توانسته او را در فهرست زنان برتر جهان قرار دهد.
«خانه علم» مکانی امن برای کودکان بیسرپرست و حاشیهنشین
زیبا عزیزی درباره کارنامه فعالیتهای آموزشی، بهداشتی و رفاهی که در شهرستان قصرقند انجام داده است در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ به عضویت جمعیت خیرین امام علی(ع) درآمدم و در همین سال خانه ایرانی را در قصر قند تأسیس کردم و در هنگام تأسیس خانه ایرانی تصمیم گرفتم برای رشد و شکوفایی مردم شهرم قدمهای بزرگی بردارم.
وی ادامه داد: اولین اقدامی که با مشارکت جمعیت امام علی(ع) انجام دادم تهیه صبحانه و نهار برای بچههای بیسرپرست حاشیه شهر بود.
وی با بیان اینکه ایجاد و تأسیس «خانه علم» یکی دیگر از اقداماتی بود که در راستای سازماندهی کودکان بیسرپرست حاشیهنشین و مادرانشان انجام دادهایم، تصریح کرد: «خانه علم» مکانی است که کودکانی که در وضعیت بسیار بد معیشتی بهواسطه فقر، بیکاری و یا اعتیاد والدین هستند، در این مرکز نگهداری میشوند و خانه علم مسئولیت این کودکان بازمانده از تحصیل را در امور آموزشی و تغذیه بهصورت صبحانه و نهار بر عهده میگیرد.
عزیزی گفت: این بچهها به علت عدم تمکن مالی برای تهیه امکانات اولیه آموزشی و بهواسطه نداشتن پوشاک و وسایل آموزشی از تحصیل بازماندهاند از همین رو ما اینها را به مدارس معرفی میکنیم و امکانات آموزشی لازم را نیز برای حضور آنها در مدارس تهیه میکنیم.
ما با رویه توانمند سازی مادران و کودکان آنها را برای حضور دوباره در اجتماع آماده می کنیم
وی با بیان اینکه اکثر کودکان حاشیه شهر به علت اعتیاد خانوادهها با مشکلاتی مواجه هستند، ادامه داد: از همین رو ما با رویه توانمندسازی مادران و کودکان آنها را برای حضور دوباره در اجتماع آماده میکنیم.
وی بیان داشت: شکوفایی و رشد کودکان در چهارچوب خانوادههای سالم امکانپذیر است لذا ما با کمک روانشناسان به صحبت با مادران میپردازیم و با دادن آموزش و آگاهی سعی میکنیم بار مشکلاتشان را مقداری کاهش دهیم و زنان و کودکان را در برابر آسیبهای اجتماعی حفظ کنیم.
کارآفرینی با توسعه هنر سوزندوزی
این فعال حوزه زنان تصریح کرد: کارآفرینی زنان را نیز با توجه به توسعه هنر سوزندوزی زنان بلوچ و سفارش کیف و کفش با حمایت جمعیت امام علی(ع) مدنظر قرار دادیم و در حال حاضر حدود ۳۱ زن با این کار کسب درآمد میکنند و نان شبشان را بهواسطه هنر سوزندوزی تأمین میکنند.
وی ادامه میدهد: تعدادی از پسرهای نوجوان این منطقه نیز که اعتیاد داشتند مشکلشان را حل کردیم و آنها را وارد بازی فوتبال کردیم.
عزیزی با بیان اینکه تاکنون از ازدواج ۳ کودک در سنین پایین جلوگیری کرده است، عنوان کرد: یکی از فرهنگهای منطقه این است که برخی از خانوادهها فرزندانشان را تا به سن بلوغ میرسند زمینه ازدواجشان را فراهم میکنند تا آنها را از آسیبهای اجتماعی حفظ کنند.
وی با اشاره به اینکه این شیوه ازدواج زودهنگام کودکان صحیح نیست، افزود: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت بهتر شده است و در بسیاری از خانوادهها این فرهنگ بهکلی منسوخشده است اما بازهم در برخی از نقاط این امر مشاهده میشود.
وی ادامه داد: من تاکنون از ازدواج ۳ کودک جلوگیری کردهام که برخی رسانهها با غلو بیشتری آن را تبدیل به ۳۰ کودک کردهاند اما من با صداقت بیان میکنم مانع ازدواج تنها سه کودک از طریق صحبت با والدینشان شدهام.
وی گفت: این کار را هم با اقناع والدین آنها که این کودکان هنوز برای وظیفه خطیر مادری و پدری پرورش و رشدنیافتهاند و عدم آگاهی، کمبود آموزش و سواد ممکن است ضربات جبرانناپذیری را بر پیکره خانواده وارد سازد انجام دادهام.
وی تصریح کرد: بسیاری از دانشآموزانم در مراکز تربیتمعلم قبولشدهاند و الان همکاران من در مدارس هستند و بارها و بارها به دانش آموزان دخترم میگویم اگر شما نتوانستید در اجتماع در مراکز دولتی و اقتصادی مشغول به کار شوید اما با افزایش سطح آموزش و سواد خودتان میتوانید زمینه توانمندسازی خود را برای تبدیلشدن به مادرانی آموزشدیده برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی پرخطر فراهم کنید.
برگزاری اعتکاف علمی برای پشتکنکوریها
وی با بیان اینکه سرپرستی اعتکافهای علمی برای پشتکنکوریها منطقه خود را نیز برعهدهگرفته است، گفت: دو سال است که سرپرستی اعتکافهای علمی را برای ۷۰ تا ۱۰۰ دانشآموز پشتکنکوری را برعهدهگرفتهام و با کمک نیکوکاران برای بار اول دختران را هم وارد این اعتکاف علمی کردم و با در اختیار گذاشتن امکانات آموزشی از طریق کمک نیکوکاران زمینه آمادگی این دختران برای کنکور فراهم شد.
عزیزی گفت: با توجه به این اقدامات خوشبختانه امسال شاهد قبولی ۱۱ نفر از دانش آموزان دختر منطقه قصرقند در مراکز تربیتمعلم بودیم و بعضی از آنها نیز در دانشگاهها رتبههای خوبی آوردند و یک نفر هم در رشته پزشکی پذیرفته شد.
مشکلات دامنهدار اجتماعی بهواسطه فقر، بیکاری و خشکسالی
زیبا عزیزی با بیان اینکه اکثر مردهای شهرستان «قصرقند» بهواسطه خشکسالی این منطقه بیکار شدهاند، ادامه داد: مردم این منطقه که روزگاری با کشاورزی و دامداری زندگی خود را سروسامان میدادند، اکنون کسبوکار و درآمدی ندارند و ازآنجاییکه بیکاری عاملی مهم در رویآوری به مشاغل کاذب همانند قاچاق و همچنین آسیبهای اجتماعی همانند اعتیاد است باید فکری اندیشیده شود.
وی گفت: در حال حاضر زنان بهواسطه هنر سوزندوزی نقش مهمی در تأمین معیشت زندگی خود در این منطقه را برعهدهگرفتهاند.
وی تصریح کرد: اگر در منطقه قصرقند کارخانهای برای بهرهبرداری از ضایعات خرما تأسیس شود حتی از برگ خرما نیز میتوان در شکوفایی و رونق اقتصادی استفاده کرد اما این امر نیاز به حمایت دولتمردان دارد تا با تأسیس کارخانه و افزایش مشاغل در این منطقه شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی و ریشهکن شدن بیکاری فقر و محرومیت باشیم.
اگر چه دولت خدماتی برای محرومیت زدایی انجام داده است اما بسیار محدود بوده و ما خواهان توجه جدی دولتمردان به سیستان و بلوچستان هستیماین شهروند قصرقندی گفت: اگرچه دولت خدماتی برای روند فقرزدایی در این مناطق انجام داده است اما بسیار محدود بوده و ما خواهان توجه جدی دولتمردان برای ایجاد زیرساختهای لازم و امکانات رفاهی بیشتر هستیم.
گفتنی است، زیبا عزیزی طی سالهای اخیر منشأ خدمات مختلفی در جنوب سیستان و بلوچستان بوده که از آن جمله میتوان به پخش مواد غذایی در ماه مبارک رمضان طی سه سال در روستاهای محروم شهرستانهای قصرقند، نیکشهر، سرباز، توزیع لوازمالتحریر و کیف و کفش در بین ۲۰۰ مدرسه، توزیع ۳۳ مخزن آب در روستاهای بخش «تلنگ» شهرستان قصر قند، ساخت ۱۳ سرویس بهداشتی در روستاهای کپرنشین شهرستان قصرقند، توزیع شیر خشک برای کودکانی که در روستاهای مختلف قصرقند به سوءتغذیه مبتلا بودهاند، تشکیل تیم پرشین نونهالان و نوجوانان با همت جمعیت امام علی(ع) و ساخت ۳ مدرسه در شهرستانهای نیکشهر، قصرقند و شهرستان راسک با همت خیرین و همکاری جمعیت امام علی (ع) اشاره کرد.
از همین رو با توجه به این فعالیتها بنیاد جهانی زنان که یکی از بازوهای مشورتی سازمان ملل در امور زنان است، جایزه خلاقیت زنان در زندگی روستایی را به این زن بلوچ اهل جنوب استان سیستان و بلوچستان اعطا کرد و او را بهعنوان چهارمین بانوی روستایی برتر جهان و برترین زن روستایی ایران معرفی کرد.
زندگی خانم عزیزی یک نمونه برای افرادی است که دوست دارند برای توسعه منطقه خود و همینطور کشورشان تلاش کنند و صدالبته تأکیدی بر نقش پررنگ و تأثیرگذار بانوان در این عرصه است.
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