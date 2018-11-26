رژیم صهیونیستی عامل تفرقه جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای راهبردی روابط خارجی، طاهر المصری نخست وزیر پیشین اردن که برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران به سر میبرد، امروز- دوشنبه- با سیدکمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی ملاقات و گفت وگو کرد.
المصری در این ملاقات اظهار داشت: دشمنان از شرایط کنونی جهان اسلام و روابط ایران و بعضی کشورهای عربی سوءاستفاده میکنند و به ایرانهراسی دامن میزنند.
نخست وزیر پیشین اردن بیان کرد: امروز مسئله فلسطین از اهمیت خاصی برخوردار است و کشورهای اسلامی باید به آن توجه خاصی داشته باشند.
خرازی نیز در این ملاقات درباره علاقهمندی جمهوری اسلامی ایران به وحدت جهان اسلام تأکید کرد و گفت: رژیم صهیونیستی عامل اصلی تفرقه میان مسلمانان و بهویژه کشورهای منطقه است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین در این ملاقات به تشریح دلایل حضور ایران در سوریه و عراق پرداخت.
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