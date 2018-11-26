  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۵ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

خرازی در دیدار نخست‌ وزیر پیشین اردن:

رژیم صهیونیستی عامل تفرقه جهان اسلام است

رژیم صهیونیستی عامل تفرقه جهان اسلام است

رییس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار «طاهر المصری» نخست‌ وزیر پیشین اردن گفت: رژیم صهیونیستی عامل اصلی تفرقه میان مسلمانان و به‌ویژه کشورهای منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای راهبردی روابط خارجی، طاهر المصری نخست‌ وزیر پیشین اردن که برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران به سر می‌برد، امروز- دوشنبه- با سیدکمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی ملاقات و گفت وگو کرد.

المصری در این ملاقات اظهار داشت: دشمنان از شرایط کنونی جهان اسلام و روابط ایران و بعضی کشورهای عربی سوءاستفاده می‌کنند و به ایران‌هراسی دامن می‌زنند.

نخست وزیر پیشین اردن بیان کرد: امروز مسئله فلسطین از اهمیت خاصی برخوردار است و کشورهای اسلامی باید به آن توجه خاصی داشته باشند.

خرازی نیز در این ملاقات درباره علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران به وحدت جهان اسلام تأکید کرد و گفت: رژیم صهیونیستی عامل اصلی تفرقه میان مسلمانان و به‌ویژه کشورهای منطقه است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین در این ملاقات به تشریح دلایل حضور ایران در سوریه و عراق پرداخت.

کد مطلب 4468893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها