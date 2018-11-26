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۵ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۷

ظریف در کنفرانس بین المللی افغانستان در ژنو شرکت می کند

ظریف در کنفرانس بین المللی افغانستان در ژنو شرکت می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی افغانستان که توسط سازمان ملل متحد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان که توسط سازمان ملل متحد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

قاسمی افزود: ظریف علاوه بر شرکت در این کنفرانس مهم بین المللی، با چند تن از مقامات بین المللی و شخصیت های سیاسی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، خانم موگرینی، رییس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان، مدیر کل وایپو و دیگر مقامات و شخصیت های خارجی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 4468897

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