ظریف در کنفرانس بین المللی افغانستان در ژنو شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان که توسط سازمان ملل متحد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه همین هفته در ژنو برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

قاسمی افزود: ظریف علاوه بر شرکت در این کنفرانس مهم بین المللی، با چند تن از مقامات بین المللی و شخصیت های سیاسی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، خانم موگرینی، رییس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان، مدیر کل وایپو و دیگر مقامات و شخصیت های خارجی دیدار و گفتگو خواهد کرد.