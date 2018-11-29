نظارت ها برای کاهش قاچاق سوخت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی شامگاه چهارشنبه در نشست مبارزه با قاچاق فرآورده های سوختی مشترک میان سه استان کردستان، کرمانشاه و همدان در شهرستان قروه، اظهار داشت: باتوجه به آمار ۷ ماهه دیده می شود که کشفیات قاچاق سوخت رشد ۹۰۰ درصدی داشته و این یعنی میل به سمت معضل قاچاق سوخت روز به روز بیشتر می شود.

به گفته وی امروزه در بحث قاچاق سوخت تنها ۱۰ درصد به کشف می رسد و ۹۰ درصد به راحتی از مرز خارج می شود لذا باید نظارت ها و همکاری ها افزایش یابد.

خداویسی با بیان اینکه در این زمینه نیاز است راهکاری اندیشیده شود تا آسیب ها کاهش یابد، افزود: لازم است جاهایی که اقدام به تأمین سوخت برای قاچاق می کنند شناسایی شوند و نظارت بر مراکز معاینه فنی و جایگاه های سوخت بیشتر صورت گیرد.

وی بیشترین قاچاق سوخت را از طریق اتوبوس ها و کامیون ها دانست که در باک خود اقدام به جاسازی سوخت می کنند که از استان همدان تأمین می شوند.