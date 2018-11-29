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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

دبیر کمیسیون کالای قاچاق کردستان:

نظارت ها برای کاهش قاچاق سوخت افزایش یابد

نظارت ها برای کاهش قاچاق سوخت افزایش یابد

قروه- دبیر کمیسیون کالای قاچاق کردستان با تأکید بر افزایش نظارت ها برای کاهش آسیب در زمینه قاچاق سوخت، خواستار ارائه راهکارهای مناسب در راستای مبارزه با این معضل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداویسی شامگاه چهارشنبه در نشست مبارزه با قاچاق فرآورده های سوختی مشترک میان سه استان کردستان، کرمانشاه و همدان در شهرستان قروه، اظهار داشت: باتوجه به آمار ۷ ماهه دیده می شود که کشفیات قاچاق سوخت رشد ۹۰۰ درصدی داشته و این یعنی میل به سمت معضل قاچاق سوخت روز به روز بیشتر می شود.

به گفته وی امروزه در بحث قاچاق سوخت تنها ۱۰ درصد به کشف می رسد و ۹۰ درصد به راحتی از مرز خارج می شود لذا باید نظارت ها و همکاری ها افزایش یابد.

خداویسی با بیان اینکه در این زمینه نیاز است راهکاری اندیشیده شود تا آسیب ها کاهش یابد، افزود: لازم است جاهایی که اقدام به تأمین سوخت برای قاچاق می کنند شناسایی شوند و نظارت بر مراکز معاینه فنی و جایگاه های سوخت بیشتر صورت گیرد.

وی بیشترین قاچاق سوخت را از طریق اتوبوس ها و کامیون ها دانست که در باک خود اقدام به جاسازی سوخت می کنند که از استان همدان تأمین می شوند.  

کد مطلب 4471164

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