مدیران به اقامه نماز در ادارات توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، حسین فیروزی در چهارمین اجلاس استانی نماز ضمن قدردانی از تلاش روحانیون و امامان جمعه در در سراسر استان، گفت: وظیفه همه ماست از تلاش و زحمات همه کسانی که به نحوی در برپایی نماز در ادارات و دستگاه های دولتی کار می کنند قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه مقام عالی دولت و دیگر مسئولان استانی برای اقامه نماز اهمیت ویژه قائل هستند، اظهارداشت: در سال جاری طبق مصوبه دولت حداکثر ۱۱ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت بود که با تاکید شخص استاندار و مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حق الزحمه روحانیونی که در ادارات به امر اقامه نماز می پردازند به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت که این مسئله نشان از اهمیت برپایی نماز نزد مدیران است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان افزود: مدیران دستگاه های اجرایی در چک لیست های نظارت و بازرسی خود اقامه نماز در ادارات تحت مدیریت خود را مورد توجه قرار دهند.

فیروزی یادآور شد: کسانی که توفیق خدمت گذاری در ادارات نصیب آنها شده است باید به امر اقامه نماز بیش از گذشته اهمیت بدهند.

وی بیان کرد: اقدامات انجام شده برای برپایی نماز در ادارات قابل تحسین است اما باید همچنان باید این روند تداوم و گسترش بیشتری داشته باشد.