پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجعفر صدیق دامغانی زاده، سرپرست پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات سجاد با اشاره به تصویب اساسنامه این پارک در هفته گذشته، گفت: پارک سجاد یک پارک ملی و فراملی در تهران است که مجوز تاسیس شعب دیگر آن در استان های مختلف اخذ شده و در ۲۲ بهمن امسال نخستین شعبه آن در مشهد افتتاح می شود.

وی درباره فلسفه ایجاد پارک مذکور گفت: پارک های علم و فناوری سابقه ای تقریبا ۲۰ ساله در کشور دارند که با هدف اولیه کمک به فارغ التحصیلان جوان برای تبدیل ایده به محصول و ورود به بازار عمدتا توسط وزارت علوم در نقاط مختلف کشور شکل گرفته اند.

سرپرست پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) با اشاره به مشکلات پیش روی شرکت ها برای ورود محصول به بازار افزود: باز شدن درهای بازار به روی شرکت ها کار ساده ای نیست و وزارت علوم نیز به تنهایی نمی تواند در این رابطه کاری انجام دهد و نیاز است تا وزارتخانه های اقتصادی کشور ورود پیدا کنند تا با برنامه هایی، شرکت های دارای محصول را به بازارهای ملی و بین المللی وصل کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران فلسفه وجود پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) را رشد شرکت های جوان و ورود محصول آنها به بازارهای ملی و بین المللی دانست و اظهار کرد: در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نخستین وزارتخانه اقتصادی به این موضوع توجه کرد و برای ایجاد پارکی برای رشد دادن شرکت های جوان و ورود آنها به بازارهای ملی و بین المللی، شروع به سرمایه گذاری کرد.

صدیق پارک علم و فناوری را با هدف اصلی تجاری سازی فناوری عنوان کرد و ادامه داد: پارک های علم و فناوری که تاکنون در کشور ایجاد شده به عنوان پارک های عرضه مطرح هستند تا با حمایت از شرکت های نوپا و فارغ التحصیل، آنها را برای تولید محصول و ایجاد یک شرکت جوان کمک کنند.

عضو شورای راهبری پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) در تشریح وضعیت شرکت های جوان گفت: شرکت جوان شرکتی است که سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارد و حداقل دو سه سال کار کرده است و محصول تولید کرده و آماده ورود به بازار است.

وی با بیان اینکه شرکت های جوان باید وارد پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) شوند تا ظرف سه تا پنج سال درآمد آنها به پنج میلیارد تومان در سال برسد، افزود: اگر اینگونه شرکت ها به بازار وصل شوند چنین رشدی به سرعت رخ می دهد.

عضو شورای راهبردی پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) قوانین موجود در پارک های علم و فناوری را همچون قوانین مناطق آزاد دانست ودر تشرح تفاوت ها اظهار کرد: پارک های علم و فناوری محلی برای تجارت نیست و واردات و صادرات توسط آن صورت نمی گیرد.

وی همچنین از تصویب اساسنامه این پارک در هفته گذشته خبر داد و افزود: هم اکنون ۱۰ شرکت در پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) مستقر هستند که تا دهه فجر امسال ۲۰ تا ۳۰ شرکت دیگر نیز پذیرش می کنیم.

سرپرست پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) با بیان اینکه ۱۷ هزار متر ساختمان در این پارک وجود دارد که به لحاظ کیفیت مناسب نیست و برای استقرار شرکت های جدید بازسازی می شوند، گفت: این پارک در لایه اول قرار دارد که برای ایجاد شرکت های جوان چهار برنامه عملیاتی در نظر گرفتیم تا شرکت ها را به زنجیره تامین ملی و بین المللی وصل کند.

صدیق یکی از برنامه های در دست اجرا را برنامه تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت نامید و اظهار کرد: این تقریبا همان کاریست که ساپکو در صنعت خودرو انجام می دهد که با شرکت ها قرار داد می بندد ومحصولات مورد نیاز را به شرط داشتن استانداردی از آنها خریداری کند.

عضو شواری راهبردی پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) با بیان اینکه برنامه سوم کار و زندگی نخبگان است، تصریح کرد: هدف آن ایجاد امکانات لازم برای جلوگیری از خروج مغزها و فارغ التحصیلان نخبه و معکوس کردن فرایند مهاجرت مغزهاست.

این مقام مسوول برنامه چهارم را ایجاد شبکه مراکز رشد عنوان کرد و گفت: با وجود تعداد زیادی از مراکز رشد در کشور، از طریق شبکه سازی با آنها هم می توانیم زمینه رشد شرکت های را فراهم کرد.

صدیق با بیان اینکه بعد از اجرایی شدن این چهار برنامه علمیاتی پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) به صورت کامل شکل می گیرد، خاطرنشان کرد: تا آخر امسال در فعال سازی لایه یک، هیات امنای پارک تشکیل می شود و مصوبات لازم را برای استقرار شرکت های جدید را می دهد.

وی با اشاره به طراحی اولیه برای استقرار ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت در پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات امام سجاد (ع) افزود: پارک امام سجاد (ع) یک پارک ملی و فراملی است که مجوز تاسیس شعب دیگر آن در استان های مختلف اخذ شده و در ۲۲ بهمن امسال نخستین شعبه آن در مشهد افتتاح می شود و با توجه به منابع و امکانات به مرور شعبه های دیگر گسترش می یابد.

این مقام مسوول ایجاد پارک امام سجاد (ع) را مهم ترین اقدام وزارت ارتباطات در راستای نهادسازی برای توسعه شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه بازار در کشور دانست و گفت: یکی از برنامه های این پارک، توسعه صادرات داده است تا با ایجاد آزمایشگاه انیمیشن، شرکت های جوان در آنجا شکل بگیرند که در پی آن بازار فیلم، انیمیشن و موسیقی را به کشورهای همسایه گسترش دهیم تا هم باعث کسب درآمد و هم در خطوط انتقال باعث افزایش صادرات داده از سوی ایران شود.