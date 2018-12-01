به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با طرح حامی موجودی نزد کارگزار شما تبدیل به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در یک صندوق با درآمد ثابت می‌شود.

راهکار استثنایی حامی

بسته به شرایط بازار ممکن است مبلغی از سرمایه شما که به فعالیتتان در بازار سرمایه اختصاص دارد، در حسابتان نزد کارگزار راکد مانده و از چرخه سوددهی خارج شود. درخواست انتقال وجه به حسابتان نزد بانک و دریافت سود بانکی همواره یک گزینه است، اما کم بودن سود روزشمار بانکی، تأخیر قانونی در انتقال پول از حساب کارگزار به‌حساب بانکی و محدودیت‌های اخیر در واریز وجه به‌حساب کارگزار و شارژ مجدد حسابتان سبب می‌شود که این گزینه، پردردسر و کم بازده باشد.

به‌منظور حل مشکل مانده‌حساب راکد، راهکاری استثنایی تحت عنوان طرح حامی برای فعالان بازار بورس طراحی‌ شده است. در این طرح مانده‌حساب شما در انتهای فعالیت روزانه بازار تبدیل به سرمایه‌گذاری در یک صندوق درآمد ثابت می‌شود و به‌صورت روزشمار سود قابل‌توجهی به مانده‌حساب شما تعلق می‌گیرد.

پول‌تان بیکار نمی‌ماند

سود طرح حامی دقیقا منطبق بر سود صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت حامی است و مقدار تعدیل‌شده سالیانه آن در ماه گذشته ۲۳/۷ درصد بوده است. در این طرح بدون آنکه کوچک‌ترین اختلالی در فرآیند خریدوفروش سهام برای‌تان ایجاد شود، می‌توانید معاملات سریع‌تری داشته و آسوده‌خاطر باشید که پول شما هیچ‌وقت بیکار نمی‌ماند.

طرح حامی مختص کارگزاری مفید است. لازم است به‌منظور دریافت این طرح در کارگزاری مذکور افتتاح حساب کنید و تنها با یک‌بار مراجعه حضوری به شعب این کارگزاری در سراسر کشور طرح حامی را درخواست کنید. در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار نفر از طرح حامی استفاده می‌کنند.

علاوه بر این در حال حاضر شما می‌توانید در ازای افزایش پرتفوی یا آورده خود نزد کارگزاری مفید، بسته خدمات حرفه‌ای از جمله اعتبار قرض‌الحسنه تا ۵۰۰ میلیون تومان، مشاوره تلفنی، پشتیبانی اختصاصی، سبد سهام پیشنهادی و اشتراک بورس ویو را در کنار طرح حامی به‌صورت یکجا و رایگان در قالب طرح سلامفید، دریافت کنید. شما می‌توانید از طریق کلیک روی این لینک یا تماس با شماره ۸۱۹۰۲۰۰۰-۰۲۱ طی روزهای شنبه تا پنج‌شنبه درباره سلامفید و طرح حامی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار نفر از طرح حامی در سراسر کشور استفاده می‌کنند