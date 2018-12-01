  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

معاون وزیر بهداشت:

پروسه تولید یک دارو ۵ تا ۶ سال زمان می برد

پروسه تولید یک دارو ۵ تا ۶ سال زمان می برد

معاون تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پروسه تولید دارو ۵ تا ۶ سال به طول می انجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده امروز در حاشیه اختتامیه جشنواره و کنگره سلول های بنیادی در جمع خبرنگاران گفت: فازهای سوم و چهارم از بخش های اصلی تولید دارو به شمار می رود که این فازها به بررسی موثر بودن و بی ضرر بودن دارو مربوط می شود.

وی با بیان اینکه برای محصولات حوزه پزشکی در دنیا این فازها از مراحل مهم به شمار می رود، گفت: مراحل تولید یک‌ دارو خیلی زمان بر است.

به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت پروسه تولید هر دارو متفاوت است و بستگی به نوع دارو دارد.

به گفته وی به طور متوسط حداقل ۳ سال و برای داروهایی با ترکیبات شیمیایی بین ۵ تا ۶ سال زمان نیاز است تا به بازار برسند.

کد مطلب 4472530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها