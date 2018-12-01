پروسه تولید یک دارو ۵ تا ۶ سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده امروز در حاشیه اختتامیه جشنواره و کنگره سلول های بنیادی در جمع خبرنگاران گفت: فازهای سوم و چهارم از بخش های اصلی تولید دارو به شمار می رود که این فازها به بررسی موثر بودن و بی ضرر بودن دارو مربوط می شود.

وی با بیان اینکه برای محصولات حوزه پزشکی در دنیا این فازها از مراحل مهم به شمار می رود، گفت: مراحل تولید یک‌ دارو خیلی زمان بر است.

به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت پروسه تولید هر دارو متفاوت است و بستگی به نوع دارو دارد.

به گفته وی به طور متوسط حداقل ۳ سال و برای داروهایی با ترکیبات شیمیایی بین ۵ تا ۶ سال زمان نیاز است تا به بازار برسند.