نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی به مناسبت روز مجلس و با اشاره به جایگاه عالی مجلس شورای اسلامی و اختیارات وسیع نمایندگان نوشت: هنگامی که اصل شصت و سوم قانون اساسی اجازه نمی دهد کشور در هیچ زمانی بدون مجلس باشد، وقتی نمایندگان ما حق قانونگذاری، اظهارنظر، سئوال، استیضاح، تحقیق و تفحص را دارند؛ و البته با حضور نمایندگانی همچون مدرسِ شهید، فرموده امام(ره) که مجلس در رأس امور است، محقق می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در توییتی به مناسبت روز مجلس نوشت: هنگامی که اصل شصت و سوم قانون اساسی اجازه نمی دهد کشور در هیچ زمانی بدون مجلس باشد، فرموده امام(ره)که مجلس در رأس امور است،محقق می شود.
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