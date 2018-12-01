نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی

‏به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی به مناسبت روز مجلس و با اشاره به جایگاه عالی مجلس شورای اسلامی و اختیارات وسیع نمایندگان نوشت: هنگامی که اصل شصت و سوم قانون اساسی اجازه نمی دهد کشور در هیچ زمانی بدون مجلس باشد، وقتی نمایندگان ما حق قانونگذاری، اظهارنظر، سئوال، استیضاح، تحقیق و تفحص را دارند؛ و البته با حضور نمایندگانی همچون ‎مدرسِ شهید، فرموده امام(ره) که مجلس در رأس امور است، محقق می شود.