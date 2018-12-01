جلسه ساماندهی پایانه مرزی چذابه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظرکل گمرکات خوزستان عصر امروز در این جلسه با اشاره به اینکه جلسه ساماندهی گمرک چذابه برگزار شده اظهار کرد: در این جلسه وضعیت استقرار باسکول و جایگاه پایانه ای در مرز بررسی و امیدواریم که برگزاری این جلسات منجر به ایجاد همگرایی و همدلی بیشتر در میان متولیان امر شود.

غلامرضا بلوطی میرزا با تأکید بر لزوم فعالیت کنسرسیومی در مرز چذابه ادامه داد: در مرز چذابه به دنبال رونق در منطقه هستیم و اصلا نباید متصور شوند که گمرک به دنبال ایجا انحصار است.

وی با تأکید بر لزوم تعیین حریم توسعه ای در مرز چذابه تصریح کرد: مدیریت و محوریت داشتن تعاونی گمرک بر اساس قوانین تعیین شده و قطعا مدیران این بخش برای جذب نیرو مسئله تأمین شغل پایدار و بیمه پرسنل را نیز مدنظر دارد.

لزوم مشارکت همگانی بخش خصوصی و دولتی

یدالله مهرعلیزاده جانشین مدیرکل امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: موضوع چذابه را نباید فقط به عنوان یک مرز درنظر بگیریم چون بخشی از آن پروسه کلی برای استان است؛ اکنون مجموعه ای در استان در سطح ملی فعالیت می کند که باید به نحو مطلوب از ظرفیت های آن استفاده شود و برای تحقق این اهداف نیازمند مشارکت همگانی مدیران بخش خصوصی و دولتی هستیم.

وی با اشاره به اینکه اگر هماهنگی بین بخشی بیشتر وجود داشت، شاید امروز شاهد مشکلات گروه ملی و هفت تپه نبودیم، افزود: برای توسعه استان باید بدانیم که خوزستان صرفا متعلق به یک مدیر اجرایی نیست و به کل ایران تعلق دارد و در عین حال نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران دارد.

جانشین مدیرکل امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به تلاش تحریم ها برای کاهش صادرات ایران و به تبع افت توسعه اقتصادی کشور گفت: مرز چذابه در حوزه صادرات غیر نفتی جایگاه مهم و استراتژیکی دارد و باید از ظرفیت های آن به طور مطلوب استفاده شود.

مهرعلیزاده با گلایه از بخشی نگری برخی نهادها که منجر به عدم بهره مندی مطلوب از ظرفیت مرز چذابه شده ادامه داد: بر اساس قوانین و بخشنامه های کشوری مسئولیت ایجاد هماهنگی مرزی با گمرک است.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد نظم و انضباط بهتر در منطقه مرزی چذابه و استفاده بیشتر از ظرفیت های این منطقه مرزی یادآور شد: توسعه بارانداز مرز چذابه باید هرچه سریعتر به سرانجام برسد؛ به هر حال این مرز ظرفیت های اقتصادی بسیاری دارد که باید با بهره مندی از آن فرصت توسعه ای را برای خوزستان ایجاد کنیم.

ساماندهی چذابه بر امور کشوری تأثیر می گذارد

جانشین مدیرکل امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه ساماندهی چذابه اول بر بستان، بعد خوزستان و در نهایت بر کشور تأثیرگذار است، عنوان کرد: توسعه محلی جزو وظایف بخش های اقتصادی است که منجر به اثرگذاری فعالیت های اقتصادی در منطقه تحقق و مسئولیت های اجتماعی آن بخش هی اقتصادی می شود.

مهرعلیزاده تأکید کرد: ماده ۱۳ کمیته امور هماهنگی کلیدی ترین بخش دستورالعمل دبیرخانه مرزی شورای امنیت ملی کشور است که بر اساس آن تصمیم گیری، ایجاد هماهنگی و رفع اختلاف نظر باید در کمیته ای مرکب از پایانهها، گمرک، مرزبانی، نهاد ریاست جمهوری، گذرنامه با مسئولیت گمرک جمهوری اسلامی رفع شود، بنابراین گمرک مسئول ایجاد هماهنگی و مسئولیت پذیر اصلی در مرزها است.

وی با اشاره به اینکه نظام تعریف شده برای مدیریت مرز وجود دارد و فقط باید آن را عملیاتی کرد، گفت: جلسه بعدی ساماندهی مرز چذابه باید ظرف ۱۰ روز آینده برگزار و سند توسعه این مرز نیز ارائه شود.

جانشین مدیرکل امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه در جلسه آتی باید میزان چرخش مالی منطقه ارائه و در خصوص محل هزینه نیز باید به صورت جمع بندی در جلسه آینده اعلام شود که منابع در جای خودش هزینه شود.

مهرعلیزاده در پایان با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت ساماندهی مرز چذابه این موضوع در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت هم مطرح خواهد شد، تأکید کرد: باید رقابت پذیری در منطقه مرزی چذابه را افزایش داد و اولویت اول امور با نیروهای بومی، دوم سرمایه گذاران قدیمی و در نهایت نیز افزایش رقابت پذیری مدنظر باشد.

مدیرعامل تعاونی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: شرکت تعاونی همزمان با مرز چذابه برای ساماندهی سایر مرزها از جمله انزلی، لطف آباد، ماهی رود و سرخس شروع به فعالیت کرده چون گمرک ساماندهی امور مرزها را به شرکت تعاونی واگذار کرده است.

محمد عبدی با اشاره به اینکه حقوق کارگران، بیمه، توزین و در برخی موارد ایکس ری از جمله مسائلی است که در ساماندهی مرزها به آن توجه شده افزود: با ساماندهی دیگر مرزها شاهد رونق صادرات، واردات و تجارت بودیم و تلاش بر این است که ساماندهی مرز چذابه نیز هرچه سریعتر به سرانجام برسد.

وی با اشاره به تعیین زمین، تسطیح و نصب باسکول در مرز چذابه عنوان کرد: هدف اصلی تعاونی گمرک ساماندهی با همکاری دیگر سازمان های همجوار است چون تعاونی یا گمرک به تنهایی نمی تواند کار را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار دشت آزادگان، هنگ مرزی دشت آزادگان، نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس، اعضای شورای شهر و شهرداری بستان، بخشدار بستان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان و همچنین رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در این جلسه حضور داشتند.

در پایان مقرر شد تا طرح توسعه پایانه مرزی چذابه در جلسه بعدی ارائه و هرچه سریعتر عملیاتی شود.