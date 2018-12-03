رزمایش مقابله با حملات تروریستی در صدا و سیمای قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور افزایش آمادگی و توانمند سازی کارکنان در مواجه با بحران ها و تهدیدات و نیز بهبود هماهنگی کارکنان دولت در صورت تهدید داخلی و خارجی، روز شنبه رزمایشی در صدا و سیمای مرکز قزوین برگزار شد.

در این رزمایش بطور فرضی، دو تروریست انتحاری به مراسم افتتاح مرکز مطالعات پژوهشی صداوسیمای مرکز قزوین حمله کردند و با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شدند.

محمد افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین در مراسم اجرای این رزمایش گفت: برگزاری مانورها می تواند توانمندی نیروها در مراکز حساس و ادارات دولتی باعث افزایش بازدارندگی در حوزه امنیت می شود.

افشار تصریح کرد: در این رزمایش مشترک هدف ما حفاظت از زیرساخت های حساس در صدا و سیمای مرکز قزوین بود.

وی افزود: در ادامه برنامه های پیش بینی شده در راستای پدافند غیرعامل امروز رزمایش مشترک کارگروه انتظامی پدافند غیرعامل با هدف افزایش ایمنی و شناسایی نقاط ضعف ساختمان و محیط پیرامونی صدا و سیمای مرکز قزوین با حضور دستگاههای مختلف خدماتی و امداد رسان با موفقیت برگزار شد.

افشار از برگزاری رزمایش های متعدد بدون اطلاع قبلی در دستگاه های مهم استان با هدف مصون سازی ارگان های مهم و حیاتی استان هم خبر داد.