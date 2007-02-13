پیام مکتوب امیر کویت به مقام معظم رهبری تسلیم دکتر ولایتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، السالم الصباح در این دیدار اظهار داشت : دولت کویت بر گسترش روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران مصمم است .

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کویت افزود : ترکیب بلند پایه هیات همراه و امضای توافقنامه مختلف همکاریهای اقتصادی نشان روشنی از این تصمیم است.

وی ضمن اشاره به مصوبه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در استفاده از انرژی هسته ای بر حق مسلم جمهوری اسلامی در استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای تاکید کرد.

دکتر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل نیز در این دیدار ضمن تشکر از اقدام مثبت و سازنده امیر کویت اظهار داشت : همبستگی و همکاری مسلمانان عامل مهمی در جلوگیری از دخالت نامشروع بیگانگان در امور داخلی است و ما از پیشنهاد دولت کویت در همکاری های همه جانبه استقبال می کنیم .

همچنین در این ملاقات طرفین بر ضرورت حمایت و تقویت دولت نوری المالکی در عراق، تلاش همه جانبه در جهت وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی، همکاری در جهت اعاده صلح و امنیت در عراق و مقابله با تفرقه افکنی های مذهبی و هر گونه جنگ افروزی بیگانگان در منطقه تاکید کردند.