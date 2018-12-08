ورود بخش خصوصی برای احیای گردشگری آبی در خرمشهر

سجاد پاکگوهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف توسعه فرهنگ استفاده از ظرفیت های گردشگری آبی منطقه، همگانی کردن استفاده از این پتانسیل و نیز حمایت اشتغال موجود در این حوزه، با هماهنگی بخش خصوصی و حضور تعدادی از مسئولان، مدیران ادارات و نیز علاقه مندان تور گردشگری آبی به صورت رایگان در خرمشهر برگزار شد.

وی، این تور را مقدمه ورود جدی بخش خصوصی در حوزه گردشگری آبی درون منطقه ای دانست و بیان کرد: با ورود بخش خصوصی که حاصل همکاری میان یک لنج دار مبتکر که لنج خود را به یک لنج گردشگری تغییر کاربری داده است و یک شرکت گردشگری است، قرار است از این به بعد گشت های دریایی به صورت روزانه از ساعت ۱۹ در خرمشهر برگزار شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خرمشهر در ادامه بر اینکه ظرفیت گردشگری آبی منطقه آزاد اروند در طول سال های گذشته مغفول مانده بود، تاکید کرد و گفت: رودخانه پر آب موجود در محدوده منطقه آزاد اروند از جمله کارون، اروند، بهمنشیر و شاخه های منشعب از آن را می توان مهمترین ظرفیت گردشگری موجود در منطقه دانست که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است.

وی افزود: از این ظرفیت طبیعی موجود به جز در فصول پایانی سال و ایام نوروز استفاده چندانی نشده است و این در حالی است که در حال حاضر حدود ۸۰ لنج، هشت شاتل دریایی و حدود ۸۵ قایق در آب های منطقه آزاد اروند وجود دارد.

پاکگوهر، ظرفیت اشتغال زایی در منطقه آزاد اروند در پی استفاده از ظرفیت گردشگری آبی را بیش از ۳۰ فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم برای هر شناور گردشگری دانست و توضیح داد: یکی از موضوعات مهم در بحث گردشگری آبی، اشتغال ایجاد شده در این حوزه است و به طور تقریبی می توان اینگونه برآورد کرد که با حرکت هر لنج گردشگری برای تعداد هشت تا ۱۲ نفر اشتغال مستقیم و برای حدود ۲۵ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود .

وی افزود: با توجه به وجود تعدادی زیادی لنج و دیگر ابزار گردشگری آبی، درصورت تقویت این صنعت در منطقه آزاد اروند می تواند اشتغال چشم گیری در این حوزه ایجاد کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خرمشهر در پایان این نکته را نیز یادآور شد که ظرفیت اشتغال رودخانه ها مختص لنج ها و قایق ها نیست و ایجاد اسکله های ماهیگیری، رستوران های دریایی و نیز توسعه ورزش های ساحلی از دیگر پتانسیل های مهم در این منطقه است.