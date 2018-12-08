نقل و انتقالات پولی بین ایران و چین از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مشکلاتی که کونلون بانک برای نقل و انتقالات پولی میان ایران و چین ایجاد کرده بود، هفته گذشته اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از گشایش کانالهای مالی جدید میان دو کشور برای انجام امور مالی خبر داده بود.
وی در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده بود که به دلیل توقف فروش نفت ایران به چین، کونلون بانک ، نقل و انتقالات مالی با ایران را متوقف کرده بود.
اما اکنون خبر ازسرگیری دوباره تبادلات به گوش میرسد. بر این اساس، مقرر شده که از یازدهم آذرماه این مبادلات از سر گرفته شود که آنگونه که فعالان اقتصادی ایران و چین میگویند این روند آغاز شده و اگرچه با دقت و وسواس زیادی پیش میرود، اما به هر حال از بنبست خارج شده است.
در این میان برخی از خبرها از معرفی یک بانک ایرانی در حوزه تخصصی به طرف چینی حکایت دارد که بر اساس آن، فعالان اقتصادی میتوانند با افتتاح حساب در این بانک ایرانی، کار را پیش ببرند، این در حالی است که این کار میتواند از طریق بانکهای دیگر نیز صورت گیرد اما ممکن است هزینه بیشتری برای طرف ایرانی داشته باشد.
یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی و مطلع در این زمینه که خواست نامش در خبر ذکر نشود، به خبرنگار مهر گفت: نقل و انتقالات مالی ایران با چین از سر گرفته شده و البته به دلیل قواعد سختگیرانه حاکم بر بانکهای چینی به لحاظ اعمال تحریمهای آمریکا و یا قواعد پولشویی، پرونده ها به دقت بررسی میشود و این کار، اندکی روند را کُند پیش میبرد ولی متوقف نیست.
وی افزود: با توجه به معافیت چین از تحریم خرید نفت ایران حداقل به مدت سه ماه، کونلون بانک و سایر بانکهای چینی نیز اندکی با فراغ بال نسبت به مبادلات مالی با ایران اقدام میکنند؛ اما به هر حال باید به این موضوع توجه داشت که نورافکن خزانه داری آمریکا بر سر مبادلات مالی ایران است و همین امر، بانکها را به دلیل جرایم سختگیرانه، بسیار محتاط تر از تحریم قبلی کرده است.
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