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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

سرپرست معاون سیاسی استاندار اردبیل:

میزبانی‌های ورزشی موج سیاه‌نمایی را از کشور دور می‌کند

میزبانی‌های ورزشی موج سیاه‌نمایی را از کشور دور می‌کند

اردبیل - سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: با توجه به هجمه‌ها و جنگ روانی دشمن، میزبانی‌های بین‌المللی ورزشی موج سیاه‌نمایی را از کشور دور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شیری آراسته صبح شنبه در جلسه شورای عالی ورزش اردبیل تصریح کرد: دروغ‌پردای و سیاه‌نمایی‌های مستمری که توسط اتاق فکر غربی‌ها دنبال می‌شود در پی نشان دادن شهرهای مختلف ایران به صورت ناامن و غیرمتمدن بوده و میزبانی از مسابقات ورزشی اقدامی ارزشمند در راستای مقابله با چنین تفکرات کذب و منفی‌گرایانه‌ است.

وی افزود: ورود ورزشکاران کشورهای مختلف به ایران و مشاهده نزدیک آنان از وضعیت کشور بهترین معرف برای مقابله با چنین هجمه‌های روانی خواهد بود و خوشبختانه در سالیان گذشته استان اردبیل نیز به کرات توانمندی‌های مناسب موجود در منطقه را به رخ جهانیان کشیده است.

سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تصریح کرد: میزبانی اردبیل از مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان موقعیت ایده‌آلی را برای اعتلای نام استان در میادین مختلف ملی و بین‌المللی فراهم کرده و باید با عدم دلزدگی و انگیزه مضاعف در برگزاری هر چه مناسب این رقابت‌ها تلاش کرد.

وی افزود: برگزاری پنجمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در اردبیل فرصت بسیار ارزشمندی را برای نشان دادن توانمندی و ظرفیت‌های استان فراهم کرده و در تحقق اهداف گردشگری و رونق اقتصادی منطقه با توجه به پتانسیل‌های طبیعی، تاریخی و زیرساخت‌های ورزشی مفید خواهد بود.

 آراسته تصریح کرد: جلسات کمیته‌های هماهنگی جام کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان باید به صورت مستمر تداوم یافته و به صورت تخصصی مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات و کمبودهایی که در میزبانی‌های اخیر مشاهده شد، رقم نخورد.

کد مطلب 4478855
محمد میرزایی ناطق

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