به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شیری آراسته صبح شنبه در جلسه شورای عالی ورزش اردبیل تصریح کرد: دروغ‌پردای و سیاه‌نمایی‌های مستمری که توسط اتاق فکر غربی‌ها دنبال می‌شود در پی نشان دادن شهرهای مختلف ایران به صورت ناامن و غیرمتمدن بوده و میزبانی از مسابقات ورزشی اقدامی ارزشمند در راستای مقابله با چنین تفکرات کذب و منفی‌گرایانه‌ است.

وی افزود: ورود ورزشکاران کشورهای مختلف به ایران و مشاهده نزدیک آنان از وضعیت کشور بهترین معرف برای مقابله با چنین هجمه‌های روانی خواهد بود و خوشبختانه در سالیان گذشته استان اردبیل نیز به کرات توانمندی‌های مناسب موجود در منطقه را به رخ جهانیان کشیده است.

سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تصریح کرد: میزبانی اردبیل از مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان موقعیت ایده‌آلی را برای اعتلای نام استان در میادین مختلف ملی و بین‌المللی فراهم کرده و باید با عدم دلزدگی و انگیزه مضاعف در برگزاری هر چه مناسب این رقابت‌ها تلاش کرد.

وی افزود: برگزاری پنجمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در اردبیل فرصت بسیار ارزشمندی را برای نشان دادن توانمندی و ظرفیت‌های استان فراهم کرده و در تحقق اهداف گردشگری و رونق اقتصادی منطقه با توجه به پتانسیل‌های طبیعی، تاریخی و زیرساخت‌های ورزشی مفید خواهد بود.

آراسته تصریح کرد: جلسات کمیته‌های هماهنگی جام کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان باید به صورت مستمر تداوم یافته و به صورت تخصصی مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات و کمبودهایی که در میزبانی‌های اخیر مشاهده شد، رقم نخورد.