به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویژه «سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت» به مناسبت صدمین سال تولد الکساندر سولژنیتسین نویسنده روس، روز سهشنبه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود. در این برنامه، درباره آثار سولژنیستین و ادبیات مهاجرت روسیه در صد سال اخیر بحث و گفتوگو میشود.
الکساندر سولژنیتسین، نویسنده معاصر روسیه در یازدهم دسامبر ۱۹۱۸ به دنیا آمد و امسال صدمین سال تولد اوست. وی به سبب عقاید ضداستالینی خود در زندان و تبعید بود و بسیاری از نوشتههای او شرححالگونه است که در آنها به شدت از نظام حاکم انتقاد میکند از جمله «یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ» (۱۹۶۲) که درباره اردوگاههای کار اجباری در حکومت استالین است و مجمعالجزایر گولاک (۱۹۷۳) که افشاگری کل شبکه اردوگاههای کار در شوروی است. این اقدامات به اخراج او از کشور در ۱۹۷۴ انجامید.
سولژنیتسین در ۱۹۷۰ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. در ۱۹۹۱ به روسیه بازگشت و در ۲۰۰۸ درگذشت. انستیتو سولژنیستین در مسکو درباره ادبیات مهاجرت روسیه در صد سال اخیر تحقیق و فعالیت دارد و در سالهای گذشته با مرکز فرهنگی و بینالملل شهر کتاب همکاریهایی در باب ادبیات مهاجرت ایران و روسیه داشته است.
زهرا محمدی، آبتین گلکار، شهرام همتزاده و سیدحسین طباطبایی به عنوان منتقد و کارشناس در نشست «سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت» سخنرانی میکنند.
این برنامه روز سهشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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