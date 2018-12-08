  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

فردا آخرین فرصت ثبت نام در بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان

فردا آخرین فرصت ثبت نام در بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان

فرصت ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان فردا ۱۸ آذر ۹۷ به اتمام می رسد و این زمان تمدید نخواهد شد علاقمندان در فرصت باقیمانده می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام بیستمین دوره از عتبات؛ ویژه دانشگاهیان سراسر کشور از ۶ آذر ماه در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir آغاز شده و تا فردا ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.

این ثبت نام شامل دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی–کاربردی، دانشگاه های نظامی و ... در سراسر کشور می شود.

اساتید دانشگاه ها، دختران مجرد، پسران دانشجو، متاهلین و کارمندان دانشگاه ها می توانند در عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند.

متقاضیان تا  فردا ۱۸ آذر ماه، برای ثبت نام در بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان فرصت دارند و این زمان تمدید نخواهد شد. همچنین نتایج ۲۱ آذرماه اعلام  می شود، علاقمندان در فرصت باقیمانده می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 4479020
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها