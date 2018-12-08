فردا آخرین فرصت ثبت نام در بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام بیستمین دوره از عتبات؛ ویژه دانشگاهیان سراسر کشور از ۶ آذر ماه در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir آغاز شده و تا فردا ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.

این ثبت نام شامل دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی–کاربردی، دانشگاه های نظامی و ... در سراسر کشور می شود.

اساتید دانشگاه ها، دختران مجرد، پسران دانشجو، متاهلین و کارمندان دانشگاه ها می توانند در عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند.

متقاضیان تا فردا ۱۸ آذر ماه، برای ثبت نام در بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان فرصت دارند و این زمان تمدید نخواهد شد. همچنین نتایج ۲۱ آذرماه اعلام می شود، علاقمندان در فرصت باقیمانده می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.